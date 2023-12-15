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الحمالات وقعت وكله بان – صافيناز في موقف محرج بسبب بدلة الرقص ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية فيديو جديد على حسابها الرسمي على انستجرام، عبر خاصية الاستوري، خلال تقديمها رقصة في أحد الحفلات بشرم الشيخ.

وظهرت صافيناز ببدلة رقص مختلفة عن البدلة التقليدية حيث كانت عبارة عن “جامبسوت” وفوقه قطعة من الجيلد، وبدأت صافيناز بالرقص به بطريقتها المعتادة منها.

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز فيديو جديد على حسابها الرسمي على انستجرام، عبر خاصية الاستوري، خلال تقديمها رقصة في أحد الحفلات بشرم الشيخ.

وظهرت صافيناز ببدلة رقص مختلفة عن البدلة التقليدية حيث كانت عبارة عن “جامبسوت” وفوقه قطعة من الجيلد، وبدأت صافيناز بالرقص به بطريقتها المعتادة منها.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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