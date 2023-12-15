انت الان تتابع خبر العشبة السحرية للهضم الصحي: اكتشف السر الرباني الذي تحمله العشبة المدهشة وتجعل الغازات تختفي وتنهي مشكلة القولون، حلاً سحرياً للبراز المتحجر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عشبة الخرشوف هي عشبة طبيعية قد لا يعرفها الكثير من الناس، ولكنها تعتبر من الأعشاب التي أثبتت فوائدها الجمة للصحة والجمال.

الخرشوف غنى بالمركبات والمغذيات المهمة، ومضادات الأكسدة التى تعمل على محاربة الالتهابات والأمراض، وأثبتت التجربة أن 1٪ من أوراق الخرشوف فعالة فى الحماية من سرطان الكبد، كما أنه مفيد للجهاز الهضمى والقولون ويحسن حالة البشرة وهناك فوائد عديدة أخرى للخرشوف من أهمها:

فوائد الخرشوف للقولون قد تكون غير معروفة لدى الأغلبية، إلا أن الخرشوف غني بعدد من العناصر التي تؤثر بشكل مباشر على صحة القولون وتلعب دورا فعالا في التقليل من متلازمة القولون العصبي خصوصا, بالإضافة إلى فوائد العامة المهمة للصحة.

اقترحت بعض التجارب أن مستخلص أوراق الخرشوف مفيد في علاج آلام القولون العصبي، حيث أظهرت بعض النتائج أن المرضى الذين تناولوا هذا المستخلص تحسنت حركة الأمعاء لديهم، وبالتالي قلة حدة عسر الهضم، ووصفت هذه الدراسات أن الخرشوف من النباتات التي لها إمكانيات جيدة في تحسين أعراض القولون العصبي.

فوائد الخرشوف للقولون:

الخرشوف يقي من الأعراض المصاحبة للقولون واضطراباته مثل تقلصات المعدة وألم الخصر.

يعمل الخرشوف على تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي.

الألياف في الخرشوف تحسن من عمل القولون ومعالجة الإمساك

يمكن أن يعالج عسر الهضم المرافق لاضطرابات القولون وتنظيف القولون من البراز المتحجر.

يؤخذ الخرشوف ككبسولات لعلاج أمراض القولون وهي وصفة من الطب الشعبي.

الخرشوف يساهم في تنظيف الجهاز الهضمي من السموم وتحسين الهضم مما يعود بالفائدة على صحة القولون.