انت الان تتابع خبر بمقدار 25 جنيها زيادة لكل شخص.. مفاجأة من العيار الثقيل تسعد قلوب المصريين بشأن زيادة الدعم على بطاقات السلع التموينية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة الماضية، بزيادة دعم السلع التموينية خلال الفترة من القادمة ومن ضمن هؤلاء الأعضاء النائب محمد بداروي.

دعم السلع التموينية

أيّد محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود الحكومة بقرار زيادة جديدة إلى مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالى المقبل 2023\2024 تصل إلى 42% مقارنة بمخصصات دعم السلع التموينية العام المالي الجاري.

زيادة دعم بطاقات التموين

وأكد عضو مجلس النواب، أنه قام بتقديم طلب إحاطة الى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه لوزير التموين بشأن زيادة الدعم المقدم لبطاقات التموين 25 جنيه ليصبح 75 جنيه لكل فرد بدلا من 50 جنيها لمواجهة زيادة الاسعار.

دعم إضافي للسلع التموينية

وأوضح بدراوي، أن إضافة 25 جنيه لـ 64 مليون مستفيد من البطاقات التموينية يكلف الموازنة حوالي 16 مليار جنيه دعم اضافي، مشيرا الي أن الحكومة قامت بجهود خلال الاونة الاخيرة من اجل وقف زيادة اسعار السلع من خلال الافراج عن البضائع في الجمارك ولكن الازمة لن تنتهي في يوم وليلة فهناك تكاليف اضافية علي هذه البضائع بسبب وجودها فترة تطويلة في المواني المواطن سوف يشعر بوقف زيادة الاسعار في الدورة المقبلة وعن طريق التدفقات الجديدة للبضائع في المواني.

75 جنيها بدلا من 50

وأوضح النائب، أن زيادة دعم البطاقات التموينية ووصولها لـ 75 جنيها بدلا من 50 يتيح زيادة عدد السلع المقدمة للمواطنين من زيت وارز وسكر وغيرها من السلع المقدمة علي بطاقات التموين.