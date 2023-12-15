انت الان تتابع خبر يافرحة ما تمت.. الاعلان عن إلغاء 3 اجازات مطولة في الفصل الدراسي الثاني في جميع انحاء المملكة.. رسميا من وزارة التعليم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في مطلع الفصل الدراسي الثاني، يتوقف التوتر اليومي وتنطلق الأفكار الجديدة. وفي يوم الاحتفال، الذي يصادف الموافقة 4/6/1445هـ، يعلن المدارس ومكاتب التعليم بدء أول إجازة مطولة لمنسوبي التعليم ليشعر كل كادر تعليمي بالراحة والاستجمام الذي يستحقونه.



أول إجازة مطولة لمنسوبي التعليم

يتمتع منسوبي التعليم من الكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس ومكاتب التعليم، بأول إجازة مطولة في مطلع الأسبوع يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر، حيث أن هذه الإجازة تعد فرصة للاستراحة والاستجمام لهؤلاء الموظفين، كما يتم الاحتفال بإجازة يوم التأسيس يوم الخميس، وتبدأ فيها إجازة الفصل الدراسي الثاني، حيث تتيح هذه الإجازات للموظفين فرصة للاستراحة والاستجمام خلال فترات محددة من العام الدراسي.



إجازات الفصل الدراسي الثاني لمنسوبي التعليم

يحتوي الفصل الدراسي الثاني لهذا العام على 4 إجازات متنوعة، حيث تتضمن هذه الإجازات إجازتين مطولتين وإجازة منتصف الفصل الدراسي، بالإضافة إلى إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني، حيث يتمتع الموظفون الإداريون والتعليميون في المدارس ومكاتب التعليم بالإجازة خلال هذه المناسبات الهامة.

كم تكلفة الدراسة في السعودية؟

يتم فرض رسوم سنوية على مرحلة التعليم الرغبة بها بمبلغ قدره 94,000 ريال سعودي لكل سنة دراسية، حيث يتم تحديد سعر الساعة لكل سنة لجميع التخصصات بمبلغ 20,000 ريال سعودي، وهذا المبلغ لا يشمل القيمة التجارية بنسبة 15%.



كيف يمكنني أن أدرس في السعودية؟

توفر الحكومة السعودية ما يقارب 600 منحة دراسية تغطي رسوم التسجيل للطلاب الراغبين في متابعة تعليمهم الجامعي في السعودية، والجدير بالذكر أنه في بعض الحالات لا يتطلب الحصول على هذه المنح شهادة TOEFL/IELTS.



هل الجامعات السعودية تقبل الاجانب مجانا؟

نعم تقبل الجامعات السعودية الأجانب في بعض الأحيان مجاناً ولكن بعد توفر مجموعة من الشروط تحددها كل جامعة على حدة، حيث توفر فرصة الدراسة الجامعية بشكل مجاني وخالٍ من الرسوم، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى الهامة.