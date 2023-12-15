انت الان تتابع خبر قطر تزف بشرى سارة لمواطني هذه الدولة العربية.. وتصرح بامكانية دخولهم قطر بدون فيزا وتعلن عن تسهيلات غير مسبوقة لهم.. إليكم التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - العديد من الأشخاص الذين يهتمون بالسفر وخاصة إلى قطر يتساءلون عن معرفة الجنسيات المسموح دخولها قطر بدون فيزا حيث أن بعض الجنسيات يمكنهما السفر إلى دولة قطر بدون الحاجة لفيزا ويمكن البقاء داخل قطر لفترات مختلفة ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم الجنسيات المسموح دخولها قطر بدون فيزا، وأهم الشروط والضوابط التي يجب توافرها في الوافدين.



الجنسيات المسموح دخولها قطر بدون فيزا

هناك بعض الجنسيات التي تستطيع الدخول الى قطر بدون تاشيرة، فهناك جنسيات تظل لمدة ثلاثة أشهر وهناك جنسيات تستطيع دخول قطر بدون فيزا لمدة شهر كامل، وإليكم الجنسيات المسموح دخولها قطر بدون فيزا:

دول تستطيع دخول قطر بدون تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر وهم، دول الاتحاد الأوروبي عدا إيرلندا، الأرجنتين، أنتيغوا، أرمينيا، جزر البهاما، النرويج، البرازيل، ليختنشتاين، بربودا، أيسلندا، صربيا، جمهورية الدومينيكان، روسيا.



دول يمكنها دخول قطر بدون فيزا لمدة 30 يوم وهم، الإكوادور، تشيلي، لبنان، كوبا، بروناي، أذربيجان، بوليفيا، أوروغواي، المكسيك، أستراليا، مولدوفا، الصين، كازاخستان، كوستاريكا، أندورا، سنغافورة، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، كندا، موناكو، بيلاروسيا، إندونيسيا، الفاتيكان، غيانا، جزر المالديف، كوريا الجنوبية، فنزويلا، جورجيا، رواندا، بنما، سورينام، كولومبيا، تايلاند، هونج كونج، أيرلندا، غويانا، مقدونيا الشمالية، بيرو، سان مارينو، اليابان، الولايات الأمريكية، وباراجواي.

هناك بعض الجنسيات التي تستطيع الدخول الى قطر بدون تاشيرة، فهناك جنسيات تظل لمدة ثلاثة أشهر وهناك جنسيات تستطيع دخول قطر بدون فيزا لمدة شهر كامل، وإليكم الجنسيات المسموح دخولها قطر بدون فيزا:

دول تستطيع دخول قطر بدون تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر وهم، دول الاتحاد الأوروبي عدا إيرلندا، الأرجنتين، أنتيغوا، أرمينيا، جزر البهاما، النرويج، البرازيل، ليختنشتاين، بربودا، أيسلندا، صربيا، جمهورية الدومينيكان، روسيا.



دول يمكنها دخول قطر بدون فيزا لمدة 30 يوم وهم، الإكوادور، تشيلي، لبنان، كوبا، بروناي، أذربيجان، بوليفيا، أوروغواي، المكسيك، أستراليا، مولدوفا، الصين، كازاخستان، كوستاريكا، أندورا، سنغافورة، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، كندا، موناكو، بيلاروسيا، إندونيسيا، الفاتيكان، غيانا، جزر المالديف، كوريا الجنوبية، فنزويلا، جورجيا، رواندا، بنما، سورينام، كولومبيا، تايلاند، هونج كونج، أيرلندا، غويانا، مقدونيا الشمالية، بيرو، سان مارينو، اليابان، الولايات الأمريكية، وباراجواي.

هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها في الجنسيات المسموح دخولها قطر بدون فيزا وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون جواز السفر الخاص بالشخص ساري لمدة 6 شهور قادمة.



من الضروري امتلاك جدول خاص برحلة الطيران إلى ومن دولة قطر.

يجب قبل السفر إلى قطر حجز الفندق أو توضيح العنوان الذي يتم استضافته فيه في قطر.

كم رسوم تأشيرة السفر من السعودية إلى قطر؟

رسوم تأشيرة السفر من السعودية إلى قطر تبلغ نحو 100 ريال للمقيمين، وتصل مدة التأشيرة ثلاث شهور.

هل قطر بدون فيزا للمصريين؟

نعم قطر بدون فيزا للمصريين فهم بحاجة فقط إلى تأشيرة دخول قطر قبل السفر حيث أن السلطات القطرية تعمل على تسهيل عملية التقديم وإعطاء التأشيرة القطرية إلى المصريين من خلال الإنترنت.

هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في قطر؟

يمكن للوافدين إلى دولة قطر تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في قطر ولكن يجب تقديم إثبات من جهة العمل بتفاصيل الراتب ويكون أكثر من 1000 ريال قطري لا أقل، وجود جواز سفر المقيم وتقديم إفادة تصريح العمل، إحضار صورة من المؤهل الدراسي موثقة من وزارة الخارجية.