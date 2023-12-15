انت الان تتابع خبر المركز السعودي للأرصاد يصدر تحذيراً خطيراً مما سيحدث بالساعات القادمة.. هذا ما يجب عليكم فعله والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات عدة عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عدة مناطق بالمملكة حيث تنذر المنطقة المقدسة تغيرات جوية متوقعة، حيث من المتوقع هطول الأمطار وهبوب الرياح القوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، هذا وتنصح السلطات المحلية والمواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الحالة الجوية، وينصح قائدي السيارات باتخاذ الحذر من تدني الرؤية، وقد تسائل العديد من المواطنين عن حالة الطقس بالتفصيل وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور أدناه.

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة السعودية من وجود حالة جوية غير مستقرة في طقس منطقة الرياض حيث تشهد المنطقة تشكل أتربة مثارة ورياح نشطة مما قد يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

تشمل المناطق المتأثرة بهذه الحالة "الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرماء ومرات".



من المتوقع أن تستمر هذه الحالة الجوية حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، ولكن ينصح الجميع بتوخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتهم.

تشهد منطقة نجران في الوقت الحالي ظروف جوية غير مستقرة، حيث تتسبب الرياح النشطة في حدوث تراكمات من الأتربة وتدني في مستوى الرؤية، تشمل تلك الحالة المناطق التالية".

بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران وشرورة ويدمة"، ومن المتوقع استمرارها حتى الساعة السادسة مساء اليوم

كما تعاني المنطقة الشرقية من ظروف جوية مماثلة، حيث تسببت الرياح النشطة في حدوث تراكمات من الأتربة وتدني في مستوى الرؤية، وتشمل هذه الحالة مناطق" الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والخفجي والظهران والقطيف ورأس تنورة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا" ومن المتوقع استمرار هذه الحالة حتى الساعة السادسة مساء اليوم.

يجدر بالاشارة أن تلك الظروف الجوية التي تشمل الأتربة المثارة والرياح النشطة تسيطر أيضًا على منطقة مكة المكرمة، و تشمل المناطق التي تتأثر بهذه الحالة مناطق مثل" رابغ وجدة وخليص وبحرة والكامل والجموم والعاصمة المقدسة" كما نصح المركز المواطنين في تلك المناطق باتخاذ تدابير السلامة اللازمة والانتباه لتحسين الحالة المناخية، و يتوقع استمرار هذه الحالة الجوية حتى الساعة الثالثة من مساء اليوم الخميس.



يعتدل الجو في السعودية في فصل الشتاء التي تكون من شهر ديسمبر إلى شهر فبراير.

يبلغ درجة الحرارة في مكة المكرمة حوالي 26 العظمى ودرجة الرطوبة تبلغ 95 درجة، بينما تبلغ درجات حرارة المدينة المنورة العظمى 21 درجة ودرجة الرطوبة تبلغ 90 درجة مئوية.

تشير التوقعات الجوية الى استمرار الطقس المستقر في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة، مع توقعات بحدوث انخفاض طفيف على درجات الحرارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية لطيفة الحرارة بوجهٍ عام نحو المملكة.

وفي التفاصيل : يكون الطقس نهار يوم الجمعة معتدل عموماً في مختلف المناطق ولطيف في المناطق الشمالية، مع توقعات بتشكل الضباب في بعض المناطق شمال المملكة خاصة مع ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في بعض المناطق.

ليلاً يكون الطقس بارداً نسبياً في مختلف المناطق وبارداً في المناطق الشمالية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة عموماً تنشط في بعض المناطق.