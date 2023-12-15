انت الان تتابع خبر تحذير لا يمكن تجاهله! توقعات مرعبة لـ ليلى عبد اللطيف تتنبأ بقرب ساعة الصفر وتشعل الرعب في قلوب الجمهور والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ارعبت توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف لشهر ديسمبر الجمهور، خصوصا بعدما أكدت انها تعلم بكل ماسيحدث خلال هذا الشهر.

العبقرية ليلى عبد اللطيف توقعت أن يكون الشهر الأكثر صعوبة من بين جميع شهور العام الحالي وان على الجميع الاستعداد والحذر.

وقالت ليلى عبد اللطيف ان موعد حدوث الكارثة قد بدأ باضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وحذرت ليلى عبد اللطيف من كوارث طبيعية، وبكت من شدة الخوف بعدما كشفت عن وقوع زلازل وفيضانات وجفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة.

وتوقعت شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة وبوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس.

وقالت أن الأنظار ستتجه نحو إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

وتنبأت باستمرار الاضطرابات السياسية، مع إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات ارهابية وعلى الجميع الهروب من المناطق المشبوهة.