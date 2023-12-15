الدولار يحلق لاعلى مستوياته لاول مرة .. اليكم اخر سعر وصل اليه الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية اليوم في السوق السوداء

انت الان تتابع خبر الدولار يحلق لاعلى مستوياته لاول مرة .. اليكم اخر سعر وصل اليه الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية اليوم في السوق السوداءوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انحفض مؤشر الدولار الامريكي امام العملات المختلفة وعلى رأسها اليورو وذلك بسبب تثبيت الفيدرالي الامريكي للفائدة في مؤشر على انتهاء دورة التشديد النقدي.وفي مصر شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعاً مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الحالي، مقارنة باسعار صرف امس حيث عاود الدولار الارتفاع مجدداً في السوق السوداء وسط توقعات بارتفاع اسعار الصرف وتعويم الجنيه عقب الانتخابات.حيث وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء او ما يعرف بالسوق الموازية اليوم الجمعة للبيع بقيمة 51.25 مقابل 51 جنيه صباح امس، فيما وصل سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء للشراء 50.25 جنيهاً مقابل 50 جنيه صباح امس.ومع بدء تعاملات اليوم وصل سعر شراء الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي إلى مستوى 30.83 جنيه، كما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وقت عمليات الشراء والشراء من قبل البنوك الأخرى على النحو التالي:حقق اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي للشراء نحو 30.90 جنيه مصري بينما حقق سعر البيع نحو 30.95 جنيه مصري.أما سعر الدولار اليوم في ميد بنك فوصل في الشراء نحو 30.88 جنيه مصري ووصل السعر في البيع نحو 30.95 جنيه مصري.بينما جاء سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول حوالي 30.85 جنيه مصري بينما سجل سعر البيع اليوم حوالي 30.95 جنيه مصري.

أما سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي فقد وصل إلى 30.85 جنيه مصري في الشراء، ووصل في البيع إلى 30.95 جنيه مصري فقط.

بينما بلغ سعر الدولار الامريكي اليوم في بنك قناة السويس للشراء نحو 30.85 جنيه مصري، أما سعر البيع فقط وصل إلى 30.95 جنيه مصري.

وصل سعر الدولار الأمريكي في المصرف المتحد للشراء إلى 30.85 جنيه مصري بينما وصل سعر البيع الى 30.95 جنيه مصري فقط.

بينما حقق اليوم الدولار الأمريكي في بنك الكويت الوطني للشراء حوالي 30.85 جنيه مصري، بينما وصل سعر البيع حوالي 30.95 جنيه مصري فقط.

حقق اليوم سعر الدولار الأمريكي في بنك الاستثمار العربي للشراء حوالي 30.85 جنيه مصري، وحقق اليوم حوالي 30.95 جنيه مصري فقط.

أما سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي التجاري حوالي 30.85 جنيه مصري في الشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 30.95 جنيه مصري فقط.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

حقق اليوم الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه مصري فقط في الشراء، بينما بلغ سعر البيع للدولار اليوم نحو 30.95 جنيه مصري.

