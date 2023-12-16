انت الأن تتابع خبر حالة طقس اليوم السبت 16 ديسمبر.. الأرصاد تحذر من الانقلاب الشتوي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة طقس اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، وحذروا من الانقلاب الشتوي الذي يحدث في الفترة القادمة، وسوف يستقبل الجميع فصل الشتاء بشكل رسمي يوم الجمعة القادم وخو الموافق 22 ديسمبر 2023 وسوف يستمر لمدة 89 يوماً.

حالة طقس اليوم

وكشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقاً عن حالة طقس اليوم السبت، وسوف يشهد الطقس أثناء فصل الشتاء أجواء أثناء ساعات النهار، وأشار أيضاً أنه يحدث أثناء ساعات النهار الأمطار الغزيرة وبشكل خاص في المحافظات الساحلية وشمال الدلتا و سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أثناء شهري يناير وفبراير.

وأشار عبد العال إلى أنه لابد من توخي الحذر من انخفاض الرؤية على الطرق بسبب تكون الشبورة المائية، ولابد أن يرتدى الجميع ملابس شتوية ثقيلة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر، وهذا بسبب حدوث حالة من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، ويحدث الانقلاب الشتوي في الساعات القليلة القادمة في العديد من المحافظات.

فصل الشتاء 2023

وكشفت البحوث الفلكية أن الانقلاب الشتوي التي سوف يحدث أيضاً يوم 22 ديسمبر من كل عام، ويميل القطب الجنوبي في الأرض تجاه الشمس، وتكون أشعتها عمودية تماماً على مدار الجديد، وعند خط العرض تصل لـ 23.44 درجة في الجنوب، ويوم الجمعة سوف يكون أقصر نهار في السنة، وهو يصل لحوالي 10 ساعات تقريباً، والليل يكون 14 ساعة تقريباً.

وتصل الشمس لأقل ارتفاع لها أعلي الأفق وقت الظهيرة من خلال عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول مما يكون، وتتعرض البلاد إلى ارتفاع بسيط في درجات الحرارة لتنتشر أجواء دافئة ومستقرة في 48 ساعة قادمة، وتم التحذير من الانخداع في الطقس الحار وتخفيف الملابس لعدم الإصابة بنزلات البرد الشديدة.