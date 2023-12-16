انت الأن تتابع خبر تعرف على محطات التوقف الجديدة التي سجلها مشروع النقل العام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت شركة مواصلات جدة التابعة لأمانة في إحدى محافظات المملكة العربية السعودية وهي محافظة جدة، محطات توقف جديدة عددهم ٤٦ إضافة لشبكة الحافلات الحالية، كما تم تنفيذ المشروع في خلال ٢٠ شهرا، وهذا ما تم ايضاحه في بيان رسمي يوم الاثنين، بالإضافة كونه من ضمن مشروع النقل العام في محافظة جدة، وفي الآتي سنتعرف على أهم التفاصيل الخاصة بالحافلات.

خدمة الحافلات

الهدف من ال٤٦محطة الجدد التي دشنتهم شركة مواصلات جدة هو دعم ومساعدة خدمة الحافلات الموجودة في هذه الفترة البالغ عددها 6 مسارات بطول 131.5 كيلومترًا، وهدفها الأساسي هو توصيل المواطنين السعوديين والمقيمين بالأراضي السعودية في جميع أنحاء مدينة جدة بشكل سريع وسهل.

حيث أن المحطات الجديدة يميزها العديد من التصميمات المبتكرة التي تنعكس على حالة الجو فتراعي حالة المناخ وتفاعله مع المحيط والأماكن العامة، وتعمل أيضا على انعكاس الطابع العمراني الجداوي.

حرص المهندسين القائمين على المشروع على عدم تعارض المحطات الجديدة مع خطوط النقل والخدمات الأخرى، بالإضافة إلى حرصهم على عدم التأثير على الحركة المرورية، ومن أهم المميزات في الحافلات أنها قابلة للتوسعة المستقبلية عند الحاجة، بالإضافة إلى إمكانية تغير مكانها من موقع لآخر إذا حدث اي تغيير في مسارات الحافلات.

وفي بيان هام أوضح الدكتور أسامة عبدة الرئيس التنفيذي لشركة المواصلات بمحافظة جدة داخل المملكة العربية السعودية، أن هناك زيادة بحجم المستفيدين من شبكة حافلات النقل العام التي كانت موجودة في السنوات الخمس الماضية، وهذه الزيادة تجاوزت 20 مليون راكب، وكما يوجد 76 حافلة في جدة تخدم مواطنيها والمقيمين فيها بشكل يومي و 58 نقطة توقف في مدينة جدة من ضمن الشبكة الحالية للحافلات.

نقطتي توقف

كما أعلنت شركة المواصلات بجدة أنها خصصت نقطتي توقف من أجل نقل جماهير كأس العالم للأندية 2023، وسيتم استضافته في جدة بالمملكة في الفترة ما بين 12 – 22 ديسمبر الجاري.

وستكون نقطة الانطلاق الأولى في حي النهضة شمال “ميداس”، وتنطلق الحافلات من محطتها الثانية الواقعة بالقرب من هيفاء مول، لتغطي وجهتين نحو (ملعبي الجوهرة – والأمير عبدالله الفيصل).

وستكون الرحلات ترددية من كلا المحطتين بديتها تكون من الساعة الرابعة مساءً، وتتغير طبقا لتغير جدولة المباريات خلال الفترة من ١٥ ل٢٢ ديسمبر.