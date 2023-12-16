انت الأن تتابع خبر خطوات مبتكرة لتوثيق عقود الإيجار إلكترونيًا.. منصة إيجار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إطار تحديث الخدمات الإلكترونية، أصبحت منصة إيجار المحور الأساسي لتدبير شؤون العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية، معززة بذلك نظام الإيجار ومؤمنة الحقوق لكل من المستأجرين والمؤجرين.

تنظيم الإيجار في السعودية

إليكم خطوات تسجيل العقد الإلكتروني عبر منصة إيجار:

- قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة إيجار وتوجه إلى خانة تسجيل العقود. - يتم إدخال بيانات المستأجر ومن ثم التحقق منها. - يلي ذلك اختيار العقار المرغوب وتفاصيل الوحدة الإيجارية. - قم بتعبئة تفاصيل العقد وبيانات المرافقين، واستكمل الخطوات بإدخال القيمة الإيجارية ومصاريف الخدمات. - أخيرًا، أرسل العقد ليتم توثيقه إلكترونيًا بواسطة كل من المستأجر والمؤجر عبر نظام "أبشر".

الوثائق اللازمة لتسجيل العقد

الإجراءات تتطلب تقديم نسخ من الهويات الشخصية لكلا الطرفين، وثائق تثبت ملكية العقار، إلى جانب أي وكالات قانونية إذا كانت مطلوبة.

المزايا المترتبة على التسجيل

تشمل الفوائد ما يلي:

- حماية مصالح الأطراف المتعاقدة. - تبسيط الإجراءات القانونية وتقديم دليل إثبات قوي في حال وجود نزاعات.

شروط التسجيل في منصة إيجار

يجب أن يكون العقار مخصصًا للإقامة السكنية وأن يكون المؤجر مؤهلًا قانونيًا للتأجير، مع التأكد من تسجيل العقار والوحدات الإيجارية في النظام مسبقًا.

إجراءات إلغاء العقد السكني

- الوصول لقسم "عقود إيجاري" عبر منصة إيجار. - اختيار العقد المراد إنهاؤه وإدخال الأسباب المبررة لذلك. - تأكيد الإلغاء لإتمام العملية.

شروط فسخ العقد للمؤجر والمستأجر

يمكن للمؤجر فسخ العقد في حالات مثل تخلف المستأجر عن الدفع أو إساءة استعمال العقار، وللمستأجر الحق في الفسخ إذا لم يتم صيانة العقار أو في حالة زيادة الإيجار دون موافقته، أو منعه من الدخول.