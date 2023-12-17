انت الأن تتابع خبر "يا تلحق يا متلحقش" العثيم تطلق تخفيضات وعروض كبرى بمناسبة جائزة أفضل الأسعار تسوق الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المعتاد أن تطلق أسواق العثيم الكثير من العروض المختلفة سواء بشكل أسبوعي أو شهري، كما أنها تخصص بعض الهدايا للمشترين من خلال الأسواق، والجدير بالذكر أن قيمة الخصومات تتراوح بين 10 بالمائة إلى 50 بالمائة، وعبر مقالنا اليوم سوف نتطرق في الحديث عن بعض المنتجات التي أطلقتها أسواق العثيم بالعروض الخاصة بها.

العثيم يعلن عن أقوى العروض الأسبوعية حتى 19 ديسمبر تعتبر أسواق العثيم من أكبر الأسواق الموجودة داخل المملكة العربية السعودية حيث وصل عددها الى ما يقرب من 315 فرع، والتي تشتهر بعرض الخصومات على المنتجات المقدمة من خلالها، وإليكم أبرز المنتجات المتاحة حاليًا بأقل الأسعار: احصل على هاتف ايفون 15 برو ماكس مساحة 256 جيجا بايت فقط بسعر 5299 ريال سعودي.

يمكنك شراء شاشة أونيكس قياسها 65 بوصة فقط بسعر 1399 ريال سعودي.

جاء العرض على بطانية من نوع كريستال طولها 330×240 فقط بسعر 119 ريال سعودي.

كما أن كيلو الطماطم داخل أسواق العثيم فقط بسعر 3.95 ريال سعودي.

بالإضافة إلى ما سبق يمكنك احصل على عرص كيلو من عصير البرتقال فقط بسعر 3.95 ريال.

إلى جانب العروض السابقة متاح كيلو لحم حاشي فقط بسعر 29.95 ريال سعودي.

احصل على مقدار 750 جرام من الدجاج الاستربس فقط بسعر 19.95 ريال سعودي.

اشتري زجاجة دوار الشمس ذات حجم 1.5 لتر فقط بسعر 27.95 ريال سعودي.