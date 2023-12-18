انت الان تتابع خبر "ما سيحدث في ارضيها اعجوبة حقيقية".. العرافة ليلى عبد اللطيف تخرج بتوقعات فريدة من نوعها بشان السعودية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت عالمة الفلك الشهيرة ليلى عبد اللطيف عبر قناة LBC اللبنانية عن توقعاتها الجديدة التي تؤثر على خمس دول عربية.

قالت ليلى عبد اللطيف أن الكثير من الأحداث تتوارد بين الدول العربية، فقد تنبأت بـ انفراجات كبيرة على المستوى الاقتصادي. كما وصفته بالعام المليء بالازدهار والانتعاش غير المسبوق للسعودية.



توقعت عبد اللطيف العديد من التوقعات التي أشارت بها إلى عدة شخصيات سياسية لبنانية، مثل: نبيه بري، ونجيب ميقاتي، وسمير جعجع، وجبران باسيل وغيرهم. وتحدثت إلى أنهم سيلعبون أدوارًا جديدة في الفترة المقبلة سياسيًا وإقليميًا.



وتوقعتت عودة العلاقات السورية التركية والمنظمات الدولية تساعد سوريا والقمح والنفط يخففون الأزمة ومفاوضات بين روسيا، وإيران، والولايات المتحدة، ومصر لحل الأزمة السورية وستلعب مصر دور الوسيط.

وقالت إن جعجع سيجري لقاءات مع معظم المعارضين و يشغل الإعلام لفترة وهناك تقارب واتفاق مع حزب الله. كما تحدثت عن سعد الحريري قائلةً إنه في جولة عربية من العاصمة السعودية الرياض. وأضافت أنها تتوقع لقاء بين ميقاتي وبري ولقاء مع خصم سياسي سيكون مفاجأة للجميع.

أما عن مطار رفيق الحريري فسيشهد فوضى وتنجح جهود رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في حل تلك الفوضى والوصول إلى حلول بالإضافة إلى عودة كثيفة للمهاجرين إلى لبنان وبناء عدة استثمارات.



تظهر الإمارات العربية برؤية ليلى عبد اللطيف بمظهر الأمراء، وكأنها ليست في هذا الكوكب على حد قولها.

قالت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها أن المغرب سيشهد إبرام العديد من الاتفاقيات في العام الجديد. كما أشارت إلى تحسين الحياة المعيشية وتوفير فرص عمل للكثير من الأفراد كما قالت انتعاش السياحة بشكل كبير في المغرب والعمل على إنهاء كل المشاكل الخاصة بالمغرب وارتفاع أسعار النفط في البلاد.

وقالت إنه سيتم إصدار قرار بتكليف رئيس دولة الإمارات العربية محمد بن زايد، للقيام بمهمة عربية حساسة وعاجلة تبدأ في العراق وتمر في سوريا، وتنتهي في ليبيا مشيرةً إلى أن هذه المهمة ستكون ناجحة.