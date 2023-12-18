انت الان تتابع خبر الجوازات السعودية في بيان صادم :"من الآن وصاعدا على أصحاب هذه الجنسية حزم امتعتهم ومغادرة البلاد خلال 24 ساعة" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الداخلية السعودية عن الحملات الميدانية المشتركة التي تأتي لاجل متابعة وضبط مخالفي كافة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تمت في مدن المملكة اجمع، وذلك من الفترة 25 / 8 حتى 26 / 9 / 1444هـ ، واسفرت عن النتائج التالية:

اولاً: ان إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة بلغ (16105) مخالفين، منهم (9551) مخالفاً لنظام الإقامة، و(3977) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(2577) مخالفاً لنظام العمل.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (393) شخصاً، (36%) منهم يمنيو الجنسية، و(52%) إثيوبيو الجنسية، و(12%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (37) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. 23 متورطًا في جريمة كبرى.

ثالثاً: تم ضبط (23) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم