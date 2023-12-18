انت الان تتابع خبر اولى تنبؤات ليلى عبد اللطيف للخليج تتحقق بحذافيرها.. لن تصدقوا ماحدث اليوم وأرعب الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفلكية ليلى عبد اللطيف عن حدوث أول توقعاتها التي توقعتها للفترة القادمة، الأمر الذي صدم الجمهور متسائلين عن التوقع الذي توقعته.

ليلى عبد اللطيف قالت انها كانت قد توقعت انقطاع شبكة الإنترنت، مشيرة أن توقف الإنترنت في فلسطين الفترة الأخيرة هو ماتوقعته بالضبط.



من جهة آخرى، أبدت ليلى عبد اللطيف حزنها مما سيحدث خلال الأشهر القادمة من العام الحالي، وقالت انها لاتتمنى أن يحدث ماتوقعته.

ليلى عبد اللطيف نصحت المواطنين بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.



وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.



وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.

في سلسلة توقعات جديدة كشفت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف أنها تتوقع بأن تشهد السعودية خلال الفترة المقبلة حدث فريد سوف يغير نظرة العالم للسعودية والعرب بشكل عام.



وقالت ليلى عبد اللطيف، خلال ظهورها الأخير في برنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد اللبنانية، أنها تتوقع بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سوف يوجه خلال الفترة القليلة المقبلة بإنشاء أكبر مجمع طبي وتعليمي على مستوى الوطن العربي.



واضافت أن توجيهات محمد بن سلمان ستشمل أيضاً انشاء أكبر جامعة في الوطن العربي، وسوف تصبح واحدة من أكبر الجامعات في العالم، وسيتم تجهيزها بأحدث الوسائل التعليمية، وستظم جميع التخصصات.



وتوقعت ليلى عبد اللطيف أن الطلاب العرب لن يتوجهوا خلال الفترة المقبلة للدراسة في الجامعات الأمريكية والأوروبية، وسوف يتوجهون إلى المملكة العربية السعودية للدراسة في الجامعة الجديدة التي سيتم انشاءه حسب توقعاتها.