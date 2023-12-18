انت الان تتابع خبر النهاية اقتربت استعدو ياعرب.. العبقرية ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة وتكشف ماسيحدث للبشرية الايام القادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انذرت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الجمهور واعلنت قرب حدوث كارثة بشرية خلال الايام القادمة، الأمر الذي اثار خوف الجميع.

وتنبأت الفلكية اللبنانية المشهورة بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.واضافت ليلى عبد اللطيف إن موسم الشتاء المُقبل سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة.

وتوقعت سيدة العرافين تساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول.

وقالت إن العالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي.

وتوقعت حدوث أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم مشيرة إلى أن العالم سيشهد حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة.