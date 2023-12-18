انت الأن تتابع خبر تخرج من أعلى جبال الهيمالايا.. عشبة سحرية تمنع تساقط الشعر وتقاوم الشيخوخة وتنظم السكر وتعالج العقم وفوائد لا تعد ولا تحصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تخرج من أعلى جبال الهيمالايا.. تعتبر هذه العشبة في كنز ثمين ولا يمتكله احد ويبحث الجميع عنها بسبب فوائدها العالية والغير محدودة .

هذه إلى جانب الأداء البدني القوي ، يوفر الشيلاجيت العديد من الفوائد الصحية الأخرى للرجال. تحقق منها.

الشيلاجيت هي مادة شبيهة بالقطران من الأعشاب توجد بشكل طبيعي في الهند والتبت. مشتق من تكسير المواد النباتية والمعادن على مر السنين ، يشار إلى الشيلاجيت أيضًا باسم الطبقة المعدنية. تستخدم الشيلاجيت لعدة قرون في علاجات وعلاجات الأيورفيدا التقليدية ، ولها العديد من الخصائص المفيدة ، خاصةً لأنها تحتوي على نسبة عالية من أحماض الهيوميك والفولفيك ، إلى جانب العديد من المعادن والمكونات المعدنية. تحدث فريق تحرير Onlymyhealth إلى السيد Shrawan Daga ، مؤسس Krishna's Herbal & Ayurveda ، حول الفوائد الصحية لشيلاجيت للرجال.

فوائد الشيلاجيت للرجال

لقد قمنا برعاية عدد قليل من المشاكل الصحية المتكررة للرجال والتي يمكن معالجتها باستخدام الشيلاجيت:

1- تساقط الشعر:

تساقط شعر

قد يعالج شيلاجيت تساقط الشعر عندما يفقد الناس شعرهم بسبب نقص الفيتامينات أو الهرمونات. في مثل هذه الحالات ، يمكن لشيلاجيت أن يلبي قصور الجسم المرتبط بتساقط الشعر.

2. التعب

يمكن للأشخاص الذين يعانون في كثير من الأحيان من التعب أو التعب استخدام الشيلاجيت لتعزيز صحة الجسم. لذلك ، يمكنك أيضًا التخلص من التعب عند تناول الشيلاجيت.

3. يبطئ الشيخوخة

يساعد في إبطاء عملية شيخوخة الجسم. هذا لأنه يوفر الكالسيوم للعظام مما يجعلها أكثر صلابة. بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر الشيلاجيت مضادًا طبيعيًا للأكسدة ، حيث يحتوي على أكثر من 85 معدنًا في شكلها الأيوني ، مما يساعد الجسم على الوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة الجهاز المناعي.



4. الأداء المادي

شيلاجيت عنصر طبي استثنائي لأولئك الذين يحتاجون إلى تعزيز الصحة البدنية. يساعد على تقوية الانتعاش بعد التمرين الشاق. كما أنه يساعد على تعزيز القوة ، ويشفي الضعف الجسدي ، ويعزز أداء الدماغ. كل هذه تساهم في النهاية في تحسين وظائف الجسم. قد يشجع حتى كتلة العضلات ويمكن أن يساعدك أيضًا في الحصول على القوة بشكل طبيعي.

5. الفوائد الجنسية

يعمل شيلاجيت على العجائب لاستعادة القدرات الجنسية للذكور ، وقد تم استخدامه لتعزيز الرغبة الجنسية والأداء الجنسي بطريقة طبيعية. وبالتالي ، فإن شيلاجيت يشكل جزءًا من العلاج الأساسي في طب الأيورفيدا لمقاربة انخفاض الرغبة الجنسية والأداء الجنسي.

6. مضادات الأكسدة

يمكن أن يكون الشيلاجيت أحد مضادات الأكسدة القوية لأنه يحتوي على أكثر من 85 معدنًا في شكلها الأيوني ، مما يشجع التنفس الخلوي من خلال خصائصه المضادة للشيخوخة .

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7. ينظم سكر الدم

سكر الدم

سكر الدم

يحسن الطب القائم على شيلاجيت استعادة خلايا البنكرياس. إنه بمثابة اكتشاف في دعم المستويات الصحية للجلوكوز التي تساعد في النهاية في السيطرة على مرض السكري.

8. استجابة صحية للالتهابات

تساعد التركيبة الكيميائية الغنية لشيلاجيت الجسم على الاستجابة الالتهابية القوية. هذا يساعد شيلاجيت على تسريع الشفاء من خلال الاقتراب من إصابة الأنسجة. لذلك ، فهو يساعد أيضًا في تعزيز الاستجابة الصحية للالتهابات.

9. مرض الزهايمر

حالة مرض الزهايمر هي اضطراب تدريجي في الدماغ. أظهرت بعض الدراسات أن التركيب الجزيئي للشيلاجيت يمكن أن يساعد في وقف أو إعاقة تقدم مرض الزهايمر.

10. العقم

شيلاجيت هو مكمل آمن لتناوله عندما يتعلق الأمر بالعقم عند الذكور. في إحدى الدراسات ، تناولت مجموعة من 60 رجلاً مصابًا بالعقم الشيلاجيت مرتين يوميًا لمدة 90 يومًا بعد الوجبات. في نهاية 90 يومًا ، أظهر أكثر من 60 في المائة من المشاركين في الدراسة زيادة في إجمالي عدد الحيوانات المنوية. بالإضافة إلى ذلك ، أظهر أكثر من 12 في المائة من الأشخاص في الدراسة زيادة في حركة الحيوانات المنوية.

11. صحة القلب

يمكن تناول شيلاجيت كمكمل غذائي يساعد على تحسين صحة قلبك. جرب الباحثون الأداء القلبي للشيلاجيت. ووجدت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا جرعة من الشيلاجيت يعانون من جروح قلبية متفرقة.