انت الان تتابع خبر ما فعلته لا يصدقه عقل.. زوجة سعودية تكتشف عن نيه زوجها الزواج عليها وما قامت بفعله جنوني ويشيب له شعر الرأس !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت زوجة عن خطتها بعدما علمت أن زوجها حصل على ورث وكان ينوي أن يتزوج عليها.

ونشرت عدة صفحات رسالة الزوجة وقالت فيها: زوجي جاه ورث وعرفت أنه بيتزوج علي لو اخلي له فلوسه.

وأضافت: لعبت عليه وخليته يصرف أكثر من400 ألف ريال في ثلاث شهور ما خليته يأخذ نفس أو يفكر ما بين تصليحات بيت وأثاث جديد وسفرات وفتحت الباب لشغالتي وقلتلها أهربي طبعا عطيت صديقتي.

ودورت بالنت أغلى مبلغ تنازل عن خادمة واخدتها المهم خليته على الحديدة وبعدها ارتحت.