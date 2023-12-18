انت الان تتابع خبر توقعات جديدة يشيب لها الرأس للعراقة ليلى عبد اللطيف ل 2024 في رأس السنة.. ماقالته بشان مصر مخيف ويثير الرعب والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تنبأت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف بوقوع كارثة عالمية خلال عام 2024، وهذا ما سيجعل العيون تدمع. وقد كشفت عن تفاصيل هذه الكارثة خلال استضافتها في برنامج "أنا هيك" على قناة "الجديد"، والذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان.

تجتمع العالم لمساعدة الدولة المتضررة

وفقًا للعرافة ليلى عبد اللطيف، سيشهد العالم اجتماعًا عالميًا لمساعدة دولة تتعرض لزلزال بقوة 10 درجات. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الزلزال إلى اختفاء الدولة المتضررة من الخريطة تقريبًا، وهذا سيكون أمرًا صادمًا بالنسبة للعالم بأسره.فتح أبواب الهجرة

وأضافت العرافة أنه من المتوقع أن تفتح عدة دول أجنبية أبواب الهجرة للمهاجرين من الدولة المتضررة. وهذا يعني أن الكثير من الناس سيكون لديهم فرصة للهجرة إلى بلدان أخرى في العالم للبحث عن حياة أفضل وأكثر أمانًا.

نصيحة العرافة: عدم ترك لبنان واستثمار مشاريع صغيرة

وتوجهت العرافة بنصيحة للأشخاص الذين يعيشون في لبنان، وهي عدم ترك البلاد والاستثمار في مشاريع صغيرة في البداية. وذلك لأن العديد من الدول العربية، وخاصة دول الخليج، ستعود إلى لبنان للاستثمار والمساهمة في انتعاش الاقتصاد المحلي.تعافي لبنان وانتعاش الاقتصاد

وتابعت العرافة أن لبنان سيتعافى ويعود قويًا رغم كل الصعوبات والأزمات المالية التي يواجهها. وسيشهد الاقتصاد اللبناني نموًا وتعافيًا خلال الفترة المقبلة، مما سيؤدي إلى زيادة الأرباح المالية للأفراد والشركات.

تعويض المودعين في البنوك اللبنانية

وأخيرًا، توقعت العرافة أن يتلقى المودعون في البنوك اللبنانية تعويضًا ماليًا كبيرًا. وهذا يعني أن الأشخاص الذين يعانون من أزمة مالية بسبب الأوضاع الحالية سيحصلون على تعويض يساعدهم على تجاوز صعوباتهم المالية.