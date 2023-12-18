انت الان تتابع خبر الاخضر المجنون يسحق الجنية المصري في تعاملات اليوم الاثنيين.. ارتفاع غير مسبوق لاسعار العملات الاجنبية يتخطى كل التوقعات ويصل لهذا الرقم في اخر تعاملات هذا المساء والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عاد دولار السوق السوداء في مصر للارتفاع مجددًا خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع صدور توقعات جديدة من مصرف مورجان ستانلي (NYSE:MS) الأمريكي بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وسعر الصرف.

وكان سعر الدولار بالأسواق غير الرسمية بمختلف أشكالها قد شهد تراجعات ملحوظة مع بداية شهر ديسمبر، بدءًا من دولار السوق السوداء، ودولار العقود الآجلة، إلى دولار البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) أيضًا. حيث يتمثل السبب الأبرز في هذه التراجعات في سعر دولار الأسواق الموازية بمختلف أشكالها، في الأنباء المتعلقة بزيادة صندوق النقد الدولي لحزمته التمويلية المقدمة إلى مصر. لقراءة التقرير بالتفصيل: تراجع جماعي لدولار السوق السوداء والعقود الآجلة والبنك التجاري الدولي في مصر

تقرير مورغان ستانلي

وفقًا لتقرير حديث لمصرف "مورغان ستانلي" الأمريكي، من المتوقع أن تواصل مصر خطة الإصلاح الاقتصادي بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، مع توقعات بالتركيز على بيع الأصول الحكومية وتقليص الديون. ومن المتوقع أيضًا أن يكون هناك زيادة في قيمة قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

وفي الوقت نفسه، يتوقع البنك أيضًا أن يتم خفض قيمة الجنيه بشكل مرحلي في المدى القريب، بدلاً من الانتقال إلى تعويم كامل للعملة، متوقعًا تراجع الجنيه إلى 39 للدولار الواحد في الربع الأول من العام القادم. مشيرًا إلى أنه إذا تم ربط هذه الخطوة بحزمة أكبر من تمويلات صندوق النقد الدولي والدعم المالي من عدة جهات إقليمية، فإنها قد تخفف الضغط في السوق السوداء للدولار وتساهم في ارتفاع تدفقات الأموال الأجنبية.

ومع ذلك، أطلق "مورغان ستانلي" تحذيرًا بشأن الخفض المرحلي لقيمة العملة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم التحول نحو تعويم حر لسعر الصرف بشكل كامل أو مدار، مما يسمح بمرونة سعر الصرف بشكل دائم، "فإن الضغوط ستتجدد في السوق السوداء للدولار والاحتياطات، كما حدث في تخفيضات الجنيه السابقة".

أشار مورغان ستانلي أيضًا إلى أن مصر سوف تعيد هيكلة ديونها كإجراء وقائي واستباقي بالنظر إلى وجود احتياطيات كافية لخدمة التزامات الدين الخارجي القادمة في عام 2024. حيث إن نسبة مصروفات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالإيرادات حتى عام 2025 قد تجبر السلطات على اتخاذ إجراءات وقائية بعد الانتخابات بفترة وجيزة عبر إعادة هيكلة الديون.

ويرى المصرف أن التحسن المتوقع في الأوضاع المالية العالمية خلال النصف الثاني من العام، قد يشجع الحكومة على اعتماد سياسة مرونة سعر الصرف، وهذا يمهد الطريق لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر في مصر.

فيما استبعد البنك الأميركي وجود مخاطر على المدى القريب تتعلق بتخفيض تصنيف مصر إلى CCC، خاصة بعد أن أعلنت وكالات التصنيف الثلاثة نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف البلاد بعد التخفيض الأخير.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه وذلك مقابل الشراء أما بالنسبة لسعر البيع فهو 30.85 جنيه.

وكان سعر الدولار في بنك مصر اليوم 30.75 جنيه من أجل الشراء وسعر البيع 30.85 جنيه.

وكان سعر الدولار اليوم في البنك التجاري حوالي 30.85 جنيه وذلك في حالة الشراء، وكان سعر البيع 30.95 جنيه .

ووصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي 30.90 جنيه وهذا للشراء، وكان سعر البيع حوالي 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك اسكندرية اليوم وصل إلى 30.85 جنيه للشراء، وكان سعر البيع 30.95 جنيه.

ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس 30.85 جنيه من أجل الشراء و30.95 جنيه بيعا.

وكان سعر الدولار في بنك قطر الوطني 30.85 جنيه في حالة الشراء، ولكن وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

وكان سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 30.83 جنيه في حالة الشراء، أما حالة للبيع 30.95 جنيه.

أما بالنسبة لأسعار الدولار في السوق السوداء فهو مختلف بشكل كبير وهو الأعلى سعرا ووصل في حالة الشراء إلى 50.70 جنيه وفي حالة البيع ٥٠ جنيه مصري.

يريد الكثير من الأشخاص معرفة ما هي سياسات سعر الصرف العائم، ويتم تحديد السعر وفقاً للدولة في سوق الصرف الأجنبي، وبالنسبة لسياسة سعر الصرف المرن فيتم تحديد سعر صرف الدولة في سوق الصرف الأجنبي.

وبالفعل تتدخل الحكومة من أجل القيام بتعزيز سعر الصرف أو القيام باضعاف السعر، كما يوجد سياسة سعر الصرف الثابت، وتختار الحكومة سعر الصرف كما يمكن التدخل من خلال البنك المركزي الخاص بها دولة من دول العالم، فلذلك يجب معرفة أنواع سياسات الصرف المختلفة في كل الدول.