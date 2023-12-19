انت الان تتابع خبر رسميا.. السلطات السعودية تعلن عن طريقة جديدة لتجديد الإقامة للمقيمين بالمملكة السعودية 1445 عبر منصة ابشر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تجديد الإقامة في السعودية بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر هي من اهم الخدمات التي وفرتها الحكومة السعودية للأفراد المقيمين في البلاد، عينت الحكومة السعودية العديد من خدمات المقيمين في شتى أنحاء البلاد التي تعتبر من أهمها هي خدمة تجديد الإقامة في السعودية من خلال منصة ابشر الالكترونية وهو ما نعرضه عبر الاسطر التالية.

تجديد الإقامة في السعودية بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر



وفرت الحكومة السعودية عدد من الخدمات الالكترونية الخاصة بها عبر منصة ابشر الالكترونية والتي تعتبر من أهمها هي خدمة تجديد الإقامة الخاصة بالفرد عبر الآتي:

الولوج إلى منصة

الإلكترونية عبر الإنترنت.

النقر على أبشر أفراد

تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

تعيين الرمز المرئي الظاهر على الشاشة في المكان المحدد له.

يتم الضغط على زر تسجيل الدخول.

يتم النقر على أيقونة الخدمات الالكترونية على الشاشة.

النقر على خدمات المقيمين.

الاطلاع على الشروط والتعليمات الخاصة بالخدمة.

تعيين الفرد المراد تجديد الإقامة له.

تعيين خدمة تجديد الإقامة من القائمة.

يتم اختيار مدة الإقامة.

مراجعة البيانات والضغط على زر جدد الإقامة



شروط تجديد الإقامة في السعودية

عينت الإدارة العامة للجوازات في السعودية عدد من الشروط المختلفة والموضحة للكثيرين من أجل الاستفادة من خدمات تجديد الإقامة وتتمثل شروط التجديد لها في التالي:

رسوم تجديد الإقامة في السعودية

يجب ان يمتلك الفرد التامين الطبي الخاص به.

يجب أن يتم تسجيل الافراد في جواز السفر الخاص بهم.

لا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر.

أن يكون الفرد مقيم وموجود داخل السعودية.

ألا يكون هناك بلاغ للهروب على العامل او تغيب.



توجد عدد من الرسوم الموضحة والخاصة بالإقامة في السعودية التي عملت على تعيينها مكاتب الجوازات في السعودية للتسهيل على الجميع وهي تتمثل في التالي:

رسوم الإقامة للعامل المنزلي تصل إلى 600 ريال سعودي.

تكون رسوم تجديد العامل الوافد إلى ما يعادل 1000 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة للمرافقين والتابعين هي 200 ريل سعودي.

عينت الحكومة السعودية لجميع الافراد الوافدين والمقيمين في داخل المملكة عدد من الشروط والخطوات المعلنة من أجلب تجديد الإقامة الخاصة بالفرد في البلاد وذلك لتوفير الكثير من الخدمات الخاصة بهم في كافة أنحاء الدولة.