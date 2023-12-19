انت الان تتابع خبر مفاجأة مثيرة تحير العالم وتصدمهم : عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف تكشف عن توقعات مذهلة لنهاية شهر ديسمبر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مازالت توقعات عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف لشهر ديسمبر الحالي تثير الرعب عند الجمهور، خصوصا بعدما أكدت أن هناك امرا ما سيحدث.

هذا الأمر فاجئ الجمهور في الوطن العربي وتسائلوا عن حقيقة تنبؤات ليلى عبد اللطيف، خصوصا بعدما قالت أن على الجميع الحذر.

واطلقت ليلى عبد اللطيف تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال