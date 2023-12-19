انت الان تتابع خبر مفاجاة سارة.. قرار عاجل بصرف راتب الضمان مرتين لشهر ديسمبر الجاري.. والسلطات السعودية توضح!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قررت وزارة الموارد البشرية مرة أخرى، أن يتم صرف راتب الضمان مرتين في هذا الشهر على أن يكون هذا الراتب المقرر في شهر نوفمبر هو راتب نوفمبر وديسمبر لعام 2023 وذلك لجميع مستفيدي الضمان الإجتماعي المطور، طالما توافرت جميع الشروط المطلوبة لأهلية الضمان.



صرف راتب الضمان مرتين في هذا الشهر

أكدت الوزارة أنه تم صرف راتب الضمان مرتين في هذا الشهر ، فجاء الراتب الأول في اليوم الأول من شهر نوفمبر للعاملين في العام الحالي، والراتب الثاني هو راتب شهر ديسمبر، ولكن تم تقديم موعد الصرف إلى نهاية شهر نوفمبر الموافق يوم الخميس 30 نوفمبر، أما بالنسبة للتساؤلات حول زيادة الحد الأدنى للمرتبات، فإليك التفاصيل التالية.



هل زيادة الضمان مستمرة أم كانت للدفعة الأخيرة؟

إلى جانب تساؤلات المواطنين عن صرف راتب الضمان مرتين في هذا الشهر ، يتساءل آخرون عن خبر زيادة الحد الأدنى للرواتب في الشهور المقبلة.

أعلن حاكم المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز عن بدء تطبيق نظام زيادة الرواتب وكانت الزيادة المعلنة 20% للحد الأدنى وقد تم تطبيقها على دفعة نوفمبر، وأصبح راتب المعيل 1320 ريالاً وراتب المعال 660 ريالاً، وتم التأكيد على أن الزيادة المعلنة سيتم تطبيقها بشكل دائم وسيتم توفيرها لجميع الأسر.

الإستعلام عن راتب الضمان الإجتماعي

بعد أن تأكدت من حقيقة صرف راتب الضمان مرتين في هذا الشهر يمكن لكل أسرة حساب ما ستحصل عليه شهرياً باستخدام حاسبة الدعم، وإليكم الطريقة وهي كالتالي:

أولا يجب عليك الذهاب إلى منصة

الضغط على الخدمات الإلكترونية.



انقر فوق حاسبة الضمان.

أدخل جميع البيانات المطلوبة منك في الأماكن الصحيحة.

اضغط على كلمة "احسب" وستظهر أمامك كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاش و استحقاقك الشهري بعد الزيادة.

شروط التقديم على الضمان الإجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية السعودية، عدة شروط يجب توافرها للحصول على دعم الضمان وهي كما يلي:

الإقامة الدائمة داخل الأراضي السعودية وعدم الإقامة خارجها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

عدم امتلاك عقارات ذات قيمة.



يجب ألا يتجاوز الراتب الشهري حد الضمان.

عدم الإقامة في إحدى دور الرعاية بالمملكة.

تقديم كافة المستندات المطلوبة.

التمتع بالجنسية السعودية.



خطوات التقديم على الضمان الإجتماعي المطور

بعد استيفاء جميع الشروط السابقة، يمكنك التقدم بطلب للحصول على دعم الضمان الإجتماعي المطور من خلال ما يلي:

إدخال جميع البيانات، ثم الضغط على أيقونة التالي.

تعبئة استمارة طلب التسجيل بكافة البيانات الشخصية المطلوبة مثل مكان الإقامة وعدد المُعالين وأعمارهم وغيرها.

قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب.