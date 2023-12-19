انت الان تتابع خبر "أنا خائفة عليكم من الندم الذي لن ينفع".. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة وتكشف ماسيحدث قبل 30 ديسمبر ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت توقعات الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف للاسبوع القادم الكثير من الجدل، حيث كشفت حدوث كارثة بشرية ستصيب الكثير.

ليلى عبد اللطيف قالت أنها خائفة على الجميع من الندم الذي لن ينفع، وعليهم أخذ الحيطة والحذر والاستعداد لما هو قادم.

ونصحت ليلى عبد اللطيف المواطنين بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.