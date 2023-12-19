انت الان تتابع خبر عيار 21 سيصدمك.. أسعار الذهب ترتفع بشكل جنوني في مصر وتصل لمستويات غير مسبوقة تفجع المصريين !! (الأسعار الآن) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 بداية التعاملات داخل أسواق الصاغة المصرية استقرارًا ملحوظًا على آخر تحرك سجله أمس سعر الذهب عيار 21 بقيمة نحو 10 جنيهات للجرام، كما سجل سعر الذهب بالدولار 2029 دولارا للأونصة.

ونواصل تقديم سلسلة خدماته الإخبارية، من ضمنها نشر سعر الذهب الآن لحظة بلحظة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

سيطر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر على محركات البحث جوجل، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة، وتساؤل عدد كبير من المواطنين عن سعر الذهب بكام اليوم ؟.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء

سجل سعر الذهب عيار 24، بداية التعاملات نحو 24 جنيها، ليسجل الآن 3304 جنيهات، وهو أغلى أعيرة الذهب في مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر بداية التعاملات يسجل الآن 2890 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر مبيعا بين المقبلين على الزواج وانتشارًا في محلات الصاغة في معظم المحافظات.

سعر الذهب عيار 18 الثلاثاء 19 ديسمبر

سجل سعر الذهب عيار 18 أمس ارتفاعاً بنحو 8 جنيهات للجرام، ليسجل الآن سعر 2477 جنيهًا، وهو الأكثر انتشارًا في المدن ومحافظة القاهرة الكبرى.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر بداية التعاملات في محلات الذهب ليسجل الآن سعر 23120 جنيهًا.

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم

سجلت أسعار المصنعية خلال تعاملات اليوم بمحلات الصاغة الثلاثاء 19 ديسمبر في مصر، الآتي، وتختلف من تاجر لآخر وحسب كل محافظة.

- مصنعية عيار 24 تتراوح بين 30: 40 جنيهًا

- مصنعية عيار 21 تتراوح بين 50 :70 جنيهًا

- مصنعية عيار 18 تتراوح بين 80-120 جنيهًا

سعر الذهب بالدولار



سجلت أسعار الذهب بالدولار اليوم بداية التعاملات سعر 2029 دولارً، وذلك بعد استقرار سعر الذهب عالميًا بالدولار خلال تعاملات البورصة العالمية الأسبوع الماضي.