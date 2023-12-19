انت الان تتابع خبر مٌفاجأة لكل الأردنيين.. ترقبوا ما سيحدث في الأردن الجمعة القادمة والذي انتظره المواطنين وكل الخليجيين منذ فترة طويلة !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يبدأ فصل الشتاء فلكيا في الأردن، في تمام الساعة 6:27 من صباح الجمعة المقبل، بحسب ما ذكر مركز طقس العرب للتنبؤات الجوية.

وقال المركز، إنه يطلق على هذا اليوم الذي يصادف بدء فصل الشتاء فلكيا “يوم الانقلاب الشتوي”، والذي تبدأ معه مربعانية الشتاء.

وأضاف أن نهار الجمعة هو أقصر نهار هذه السنة في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية وأطولها في الجزء الجنوبي، كما تكون أطول الليالي في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية وأقصرها في الجزء الجنوبي.

ويستمر فصل الشتاء 90 يوما، ويتكون من المربعانية والخمسينية.

المربعانية تستمر أربعين يوما، لذا سميت بهذا الاسم، وتعد من أبرد أيام السنة حيث تمتاز هذه الفترة بالبرودة والأمطار والثلوج، وحدوث الصقيع والانجماد، وتستمر حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير.

أما الخمسينية؛ فتستمر مدتها 50 يوما، وتقسم إلى أربعة أقسام متساوية، كل قسم اثنا عشر يوما ونصف، وتعرف بـ”السعود”، تبدأ بسعد الذابح ثم سعد ابلع يليها سعد السعود وأخيرا سعد الخبايا.