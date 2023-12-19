عاجل.. هدية ثمينة وكبيرة من السعودية إلى جميع المواطنيين في قطر.. لن تتخيلوا ما سيحدث للقطريين في موسم الحج القادم؟!

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الرياض - روايدا بن عباس - أصبح الحجز في حملة القدس للحج والعمرة قطر متوفر على موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، وهذه هي الخطوات اللازمة للتسجيل في الحملة:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال الضغط

الضغط على أيقونة الحج.



تسجيل حاج قطري.

تحديد جودة التسجيل، وهي أحد هاتين الاختيارين:

الحجاج المقدسون.

إرسال الأوراق المطلوبة وإدخال البيانات الشخصية الخاصة بالحاج.

الضغط على زر التسجيل.

بعد التعرف على خطوات التسجيل في حملة القدس للحج والعمرة قطر، سننتقل للحديث عن طريقة متابعة طلب الحج، وذلك من خلال

النقر فوق خيار الحج.



قم بإدخال الرقم الشخصي وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

الضغط على زر التسجيل.

ستظهر لك حالة الطلب المستعلم عنه.

المستندات المطلوبة للتسجيل في حملة القدس قطر

أعلنت شركة القدس للحج والعمرة عن المستندات التي يلزم تقديمها من قبل الحاج للتسجيل في حملة الحج التابعة للشركة، وهذه المستندات هي كالتالي:

البطاقة الشخصية.

جواز سفر مفعل وغير منتهي لمدة لا تقل عن ستة أشهر من وقت السفر.

بطاقة صحية خاصة بالحاج.

صورتين للمسافر بحجم 4×6.



2 صورة خاصة.

لابد من تقديم بطاقة التطعيم الملونة.

رقم الإذن الصادر من وزارة الأوقاف.

يجب تقديم تأشيرة الحج، والتي يتم استخراجها من أحد مكاتب تسجيل الحجاج أو من خلال

طرق التواصل مع مكتب القدس في قطر

توفر شركة القدس العديد من طرق التواصل للتسجيل في حملة الحج التي تقدمها، وهذه بعض طرق التواصل مع الشركة: