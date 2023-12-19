انت الان تتابع خبر تنبيه هام من للأرصاد والدفاع المدني يستعد ، سكان هذه المناطق في السعودية عليهم الحذر مما هو قادم خلال الساعات القادمة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أوضح المركز الوطني للأرصاد من خلال التقرير الذي أعلن عنه صباح اليوم عن التوقعات الخاصة بحالة الطقس اليوم في السعودية.



وأشار من خلال التقرير الذي قام بنشره إلى حالة الطقس الخاصة باليوم في السعودية، والتشكيلات من السحب المنخفضة المنتشرة على الكثير من الأجزاء في المنطقة الشرقية.

وقد أوضح من خلال التقرير المزيد من المناطق المتأثرة بهذه الحالة وهي جازان والمنطقة الشرقية وغيرها من المناطق التي يتوقع تكون الضباب بها في الليل وكذلك في الصباح الباكر من الغد، وهو ما يؤكد على استمرار الطقس على هذه الحالة لفترة من الوقت.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل