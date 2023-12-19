طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة في الفرن بطعم ومذاق لذيذ

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رياض - احمد صلاح - يعد طاجن المكرونة باللحمة المفرومة من أشهر الطواجن التي يتم تقديمها عند محلات الكشري حيث أنها تتميز بطعمها اللذيذ المميز ورائحتها التي تجعل الكل يريد أن يتناولها بمجرد شم الرائحة، تتفنن أغلب المطاعم في طرق تحضير الطعام من أجل أن يقبل الجميع على شرائها، وبسبب طعم طاجن المكرونة باللحمة المميز تريد أغلب الأمهات تحضيره في المنزل بدلا من شرائه من الخارج حيث أن في وقتنا الحالي انتشرت الفيروسات بشكل كبير وأصبح شراء الطعام من الخارج غير مضمون، لذلك سيدتى اذا كنتى تريدين صنع طاجن المكرونة باللحمة المفرومة في المنزل كل ما عليك متابعتنا لمعرفة أفضل طريقة لعمل الطاجن بسهولة.

طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة

المكونات:

500 جرام من المكرونة القلم.

500 جرام من اللحم المفروم.

نصف لتر من عصير الطماطم.

3 بصلة مفرومة.

بهارات.

ملح على حسب الرغبة.

4 فصوص ثوم مفروم.

ملعقتان من الخل.

طريقة التحضير

أولا في حلة على النار بها ماء مغلي ورشة من الملح نقوم بسلق المكرونة ثم نرفعها من على النار بدون أن تنضج تماما.

ثانيا نبدأ في تحضير اللحمة في طاسة على النار بها ملعقة من السمن أو الزيت نقوم بتشويح اللحمة حتى يتغير لونه ثم نقوم بإضافة بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة ثم نبدأ بتتبيل اللحم بالبهارات والملح وتركها على نار هادئة حتى تنضج.

قي حلة أخر على النار بها ملعقة زيت ثم نضيف إليها بصلة مفرومة وملعقة الثوم المفروم مع مراعاة التقليب حتى يذبل ثم نضيف إليها عصير الطماطم ونتركها لمدة ربع ساعة.

في طاجن نقوم بتقليب الصلصة مع المكرونة واللحم المفروم جيدا ورش جبن مبشورة على السطح ويدخل الفرن حتى يأخذ الشكل الرائع للطواجن.