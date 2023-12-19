انت الان تتابع خبر صدمة غير متوقعة.. لن تصدقوا ماذا سيحدث لحسابك البنكي في السعودية بعد وفاتك فورا.. البنك السعودي يخرج بقرارت جديدة لم يتوقعها احد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ما هو الاجراء في حالة وفاة صاحب الحساب البنكي السعودي؟ وما هي الأوراق المطلوبة للتعرف على أرصدة المتوفى؟ إذ إن هناك العديد من القوانين التي تتبعها البنوك في حالة إلى توفى صاحب الحساب الذي يمتلك حساب جاري.



ما هو الاجراء في حالة وفاة صاحب الحساب البنكي السعودي

من المتعارف عليه أن البنوك قد تواجه العديد من الحالات التي تندرج تحت بند وفاة صاحب الحساب الجاري في البنك، والأمر يزداد تعقيدًا في حالة إذا كان الحساب به أرصدة من الأموال وغيرها.



تجدر الإشارة إلى أن البنوك يجب عليها القيام بالعديد من الإجراءات الخاصة، وهي التي تساهم في الحفاظ على حقوق الورثة من السرقة والعبث، وتتمثل هذه الإجراءات في النقاط التالية:

في البداية يقوم البنك بتجميد الحساب البنكي للمتوفى حيث لا يتم التلاعب بها، وذلك من جانب الأشخاص الذين قام المتوفى بتوكيلهم قبل الوفاة.

توقف كافة المعاملات البنكية التي تتم من خلال الحساب.

يقوم البنك بتقديم ما يسمى صك الإرث، وهي عبارة عن بعض المستندات التي تقدم للورثة الشرعيين.

يتم التعامل مع أرصدة الشخص المتوفى من خلال الطريقة الودية مع البنك والورثة، أو من خلال أمر القضاء والمحكمة الموكلة بالأمر.

كيفية التعرف على رصيد المتوفى في البنك

في حالة التعرف على ما هو الاجراء في حالة وفاة صاحب الحساب البنكي السعودي، لا بد من التنويه إلى أن الورثة يحق لهم الاطلاع على الأرصدة التي توجد في حساب الشخص المتوفى، في حالة إذا كانوا الورثة الشرعيين له، ويتم ذلك من خلال الآتي:

يحق التعرف على أرصدة المتوفى للشخص الذي يحمل توكيل من صاحب الحساب.

لا يمكن أن يتم تقديم طلب الاطلاع على الأرصدة في حساب المتوفى إلا إذا كان الشخص من الورثة الشرعيين.

يجب تسديد الرسوم المفروضة للاطلاع.

لا بد من تقديم صورة من الميراث والإخطار الرسمي.

يجب أن يكون الطلب مزود ببعض المستندات الرسمية التي منها نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة الإقامة للوافد تثبت أنه وريث للمتوفى.

أولًا يجب تقديم طلب للتعرف على رصيد المتوفى في البنك.



سحب الميراث من البنك في السعودية

عند الإشارة إلى ما هو الاجراء في حالة وفاة صاحب الحساب البنكي السعودي، لا بد من معرفة أن الورثة قد يواجهون بعض المشكلات في استلام الميراث، ويمكن حلها في الخطوات التالية:

يمكن التصرف في الأموال بعد إعلان الوراثة.

في حالة لم يوجد ورثة صغار السن يتم تقديم طلب إلى المحكمة بكل بيانات المتوفى.

يجب فتح حساب بنكي للورثة الذين لم يكملوا السن القانوني.

الحصول على إعلام الورثة.

يتم تحديد عدد الورثة الشرعيين.

الأوراق المطلوبة للتعرف على أرصدة المتوفى في البنوك

الأوراق المطلوبة للتعرف على أرصدة المتوفى في البنوك

عرضنا في السابق ما هو الاجراء في حالة وفاة صاحب الحساب البنكي السعودي، لكن يجب التنويه إلى أنه في حالة وفاة الشخص الذي يمتلك حساب وكان الحساب به أرصدة مالية، يحق للورثة التعرف على الأرصدة، ولكن بعد أن يتم تقديم بعض المستندات الرسمية التي تتمثل في الآتي:

في حالة إذا كان المتوفى من الوافدين لا بد من تقديم نسخة من بطاقة الإقامة ونسخة منها للمطابقة.

الصورة الأصلية لبطاقة الهوية الوطنية للمتوفى.

النسخة الأصلية من شهادة الوفاة.

إحضار النسخة الأصلية من هوية الوكيل الشرعي.

تقديم أصل صك حصر الورثة.

في حالة إذا كان المتوفى له وكيل لا بد من تقديم أصل الوكالات الشرعية الورثة.



توزيع الأسهم على الورثة في السعودية

في حالة إذا كان الشخص المتوفى يمتلك العديد من الأسهم في حسابه البنكي، لا بد من توزيعها على الورثة، وذلك الأمر يتم من خلال العديد من الإجراءات التي تتمثل في النقاط التالية:

يتم تقسيم الأسهم بنفس فكرة تقسيم الأموال النقدية.

في حالة إذا كانت الأسهم بها بعض الكسور يتم بيعها وإعادة تقسيمها مرة أخرى.

يمكن

يمكن أن يقوم الورثة بالاعتماد على النسبة المئوية ومع الوصول لمرحلة الكسور

تسييل المحافظ وتقسيم السيولة بين أصحاب الحق من الورثة كل منهم بحسب نصيبه الشرعي

يتم بيع الأسهم التي نتجت من الكسور وتوزيع السيولة.

إجراءات عامة ما بعد الوفاة في السعودية

تجدر الإِشارة إلى أن هناك بعض الأمور التي يجب القيام بها بعد الوفاة في السعودية، وتتمثل في الأمور القانونية التي تتضح في النقاط التالية:

يتم تحديد جلسة في المحكمة لحصر الميراث.

إبلاغ الورثة بالممتلكات التي يملكها المتوفى من أرصدة في البنوك.

يجب مراجعة البنوك للتعرف على الأرصدة.

إصدار شهادة الوفاة.



إتمام عملية الغسل والدفن على حسب قواعد الإسلام.

يتم استخراج كافة التصاريح الخاصة بالدفن، والتي تشمل توقيع الطبيب والمستشفى.

في حالة إذا توفى الشخص الذي يمتلك حساب بنكي، هناك العديد من الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل البنك، وهناك بعض الضوابط التي يجب الالتزام بها من قبل الورثة.