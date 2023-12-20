انت الان تتابع خبر دقت ساعة الصفر .. ليلى عبداللطيف تفزع الجميع مجدداً بتوقعاتها المخيفة..ما سيحدث يقف له شعر الرأس؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت ليلى عبد اللطيف عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب" مطلقة توقعات جديدة أثارت الرعب.

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