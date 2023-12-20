انت الان تتابع خبر طريقة "جهنمية" لتنظيف القولون من البراز المتحجر .. إليكم طريقة منزلية مفيدة وفعالة وآمنه تغنيكم عن الطبيب.. وقولوا ودعاً للألم ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لتنظيف القولون من البراز المتحجر .. إليك طرق مفيدة وأمنه متوفر في كل منزلكيفية تنظيف القولون، وحمايته من الأمراض، يحتاج الحفاظ على نظافة القولون إلى اتباع نظام غذائي صحي للقولون، وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات وألياف الحبوب الكاملة.

الفواكه والخضراوات غنية بمضادات الأكسدة، بينما تعزز الألياف حركات الأمعاء المنتظمة، وتوقف عن تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة،