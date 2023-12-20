انت الان تتابع خبر دراسة بريطانية مطولة تُفجر مفاجأة مزلزلة.. أشرب كوبين من الشاي يومياً وأنظر المٌفاجأة ما سيحدث بجسمك ! (لن تصدق ابدا) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت دراسة بريطانية، نشرت نتائجها في دورية "حوليات الطب الباطني"، أن شرب الشاي قد يطيل العمر.

تناول الشاي



وأفادت الدراسة أن من يشربون الشاي بمعدل يزيد عن كوبين في اليوم، من المرجح أن يعيشوا لفترة أطول مقارنة بأولئك الذين لا يشربون الشاي. حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.



إطالة العمر



ووجد الباحثون القائمون على الدراسة من المعاهد الوطنية للصحة بعد تدقيق بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، أن 85 في المئة من نصف مليون رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، كانوا يشربون الشاي بانتظام.



وتبيّن للباحثين أن شرب الشاي كان مرتبطا بانخفاض طفيف بنسبة تتراوح بين 9 و13 في المئة بمعدل الوفيات على مدى 10 سنوات خاصة لمن كان يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية.