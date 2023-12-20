انت الان تتابع خبر "زوجي متعصب ولهذا السبب استئصلت الرحم".. دعاء فاروق تصدم الجميع بتصريحات جرئية و تكشف أسرار لا تصدق عن زواجها للعلن والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - "الناس ترانى على الشاشة مبتسمة وتقول بتضحك وزوجها تعبان وتعرضت لظلم من بعض الناس وأنا كنت قوية ولا يفرق معى تلك الأمور".. بهذه الكلمات كشفت الإعلامية دعاء فاروق خلال ظهورها فى برنامج "واحد من الناس" عن إصابة زوجها بسرطان القولون وكيف تعايشت مع هذا الأمر بحياتها، وقالت: "أخفينا المرض لمدة عام ونصف عن الناس وبخاصة والدة زوجى عماد".

وحكت دعاء فاروق: "بعد عمل المنظار أخبرنا الطبيب أنه سرطان القولون وكانت صدمة قوية وقال عماد زوجى الحمد لله وانهرت فور علمى بهذا الخبر".

وكشفت دعاء فاروق عن استئصالها للرحم قائلة: "كانت فترة صعبة جدا وبدأ الأمر بأن بطنى بتوجعنى ولا أعرف السبب ولكنى لم أتضايق لاستئصال الرحم وتلك الأزمات القوية قربتنا جدا من بعض".

وأوضحت دعاء فاروق أن زواجها من عماد مختار منذ 20 عاما متابعة: "تزوجنا بسرعة فى خلال شهرين وربنا أكرمنا ببعض ووالدته طيبة جدا وهذا شجعنى على الزواج وأنا أكبر من عماد بـ 6 شهور".

أسباب استئصال الرحم

صرح الدكتور أحمد راشد، استشاري النساء والتوليد في كلية طب عين شمس، عن أسباب استئصال الرحم، ومنها:

-الأورام الليفية

في حالة وجود العديد من الأورام الليفية ذات الحجم الكبير والتي تنمو داخل الرحم والمسببة للنزيف الحاد وفقر الدم والأنيميا، فقد يكون الخيار الأمثل في العديد من الأحوال هو الاستئصال.

-بطانة الرحم المهاجرةتعتبر أنسجة تنمو علي المبيضين وقناتي فالوب وقد تصل إلي الغشاء البريوني، وتسبب في تعرض النساء المصابة للعديد من المضاعفات، وقد يكون الحل استئصال الرحم لتجنب ظهور وانتشار البطانة في الرحم، ويكون خيار الاستئصال آخر إجراء بعد الخضوع للعلاجات المختلفة منها العلاجي، وأيضا استئصال البطانة المهاجر. -النزيف المهبلي الغزير

قد يكون تعرض النساء للنزيف الشديد في المهبل والرحم، خلال الدورة الشهرية، أو النزيف دون وجود سبب أي في أيم غير موعد الدورة الشهرية، قد يكون الإستئصال الحل لجنب مضاعفات النزيف ومنها الأنيميا.