انت الان تتابع خبر الكارثة على الابواب والساعات القليلة القادمة سوف تكون من اسوء الساعات في تاريخ المملكة.. والارصاد يحذر بشدة و يطلب من المواطنين البقاء في المنزل حتى المساء والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يعمل مركز الأرصاد الوطني في السعودية بإرسال تنبيهات بشكل مستمر على كافة الأنحاء في حال تكون ظاهرة جوية يجب الحذر منها حيث أقر المركز اليوم عن توقعاتها لحالة الطقس المتوقعة والتي من المفترض استقرارها على معظم أنحاء المملكة السعودية، وأقر أيضا بوجود حالة من الضبابية في المنطقة الشمالية وحذر كافة قائدي السيارات من اتباع اجراءات السلامة والحذر أثناء القيادة تحت الشبورة التي تظهر، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على حالة الطقس المتوقعه على معظم الأنحاء.



تظهر حالياً تشكيلات من السحب المنخفضة على بعض مناطق المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الحدود الشمالية والجوف والشرقية وجازان.

يمكن ملاحظة هذه السحب في سماء هذه المناطق حيث تغطي بعض الأجزاء، وقد تكون هذه التشكيلات نتيجة لتأثر المناطق بتيارات هوائية معينة أو تغيرات في الرطوبة الجوية.

تشير البيانات في التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر تكون شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة تتراوح بين 15 و30 كيلو متر في الساعة، على ان تبدأ الرياح في التحول بصورة تدريجية من الشمالية الشرقية إلى الشرقية، لتتجه بعدها باتجاه شمال غرب بسرعة تتراوح بين 12 و30 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط من البحر الأحمر. أما فيما يتعلق بالجزء الجنوبي من البحر الأحمر، فتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلو متر في الساعة.

تشير البيانات الجوية إلى ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط من المنطقة البحرية، وهذا يشكل تحديًا للسفن والقوارب التي تعبر هذه الأجزاء وننصح جميع المسافرين بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أي مخاطر.



أما بالنسبة للجزء الجنوبي من المنطقة البحرية حيث تشير البيانات إلى ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف هذا الارتفاع أعلى قليلاً من الجزء الشمالي والأوسط، لذا يجب على جميع المسافرين أخذ الحيطة والتحسب والتجهيز لظروف البحر العاصفة، مما قد تتطلب هذه الظروف اتخاذ تدابير إضافية للسلامة مثل ارتداء معدات السلامة البحرية واستخدام أحزمة الركبة.



وفيما يتعلق بحالة البحر يشير تقرير الطقس إلى أنه خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط من المنطقة البحرية هذا يعني أن الأمواج ستكون منخفضة ومستقرة في هذه المناطق وعلى الصعيد الآخر يشير التقرير إلى أن البحر سيكون خفيفًا إلى متوسطًا الموج على الجزء الجنوبي من المنطقة البحرية، هذا يعني أن الأمواج ستكون مزعجة قليلاً وأعلى من المناطق الأخرى.

فيما يتعلق بحركة الرياح السطحية في منطقة الخليج العربي تتجه الرياح في الجزء الجنوبي من الخليج باتجاه الشمال الشرق بسرعة تتراوح بين 10 و 20 كيلو متر في الساعة، وعلى الصعيد الآخر تتجه الرياح في الجزء الشمالي من الخليج باتجاه الجنوب الشرقي بسرعة مماثلة، ومع مرور الوقت تتحول حركة الرياح في هذه المنطقة من الاتجاه الجنوبي إلى الشرقي، وهذا يعني أن الرياح تنتقل تدريجيا من الجنوبية إلى الجنوبية الشرقية حتى تصبح شرقية تماما، كما يلاحظ أن هذه الحركة تحدث بسرعة تتراوح بين 10 و 20 كيلو متر في الساعة، أن هذه الحركة المتغيرة للرياح تعكس التغيرات المناخية في المنطقة وتؤثر على العديد من جوانب الحياة في الخليج العربي.



كما يشهد البحر حالة خفيفة للموج حيث يكون البحر هادئا نسبيًا وتتحرك الموجات ببطء مما يتسبب هذا الاضطراب الحالي في صعوبة الملاحة والصيد في البحر مما يؤثر على الأنشطة البحرية في المنطقة من الجدير بالذكر أن هذا الارتفاع الكبير في الموج قد يكون ناجمًا عن تأثيرات جوية مثل تيارات الهواء القوية أو العواصف الرعدية القوية التي تحدث في المنطقة.

تمتاز الحقبة الحالية بموج عالي وضغط عاصف، حيث يتجاوز ارتفاع الموج نصف المتر ويصل إلى متر واحد في بعض المناطق حيث يعتبر هذا الارتفاع غير عادي بالنسبة للفترة الحالية ويمكن أن يتجاوز ارتفاع الموج عادة بضع سنتيمترات فقط.