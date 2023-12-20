انت الان تتابع خبر اكتشف العشبة الخارقة التي ستعيدك لسن العشرين: توجد بكثرة في الأرياف وتساعد في حل مشاكل الشعر وتتمتع بالعديد من الوظائف! لا يمكنك تصور مدى أهميتها! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تساعد عشبة القراص على تحسين صحة فروة الرأس، وتساعد أيضاً في المقاومة للعديد من مشاكل الشعر، ولذلك تم استخدامها في إعداد وتحضير أفضل الوصفات الطبيعية، لتكثيف وتطويل الشعر من خلال استخدامها مع بعض من الأعشاب الطبيعية الأخرى، ولذلك قامت العديد من النساء بالبحث بشكل مكثف بشأن معرفة كيفية تحضير الوصفة بطريقة صحيحة، والتخلص من مشاكل الشعر التي تسبب لهم الإزعاج دائماً، وسوف نتناول في مقالنا كيفية إعداد وصفة القراص والأعشاب للشعر بكل سهولة.

وصفة القراص للشعر

نظراً للفوائد العديدة التي تحتوي عليها عشبة القراص، من ناحية التخلص من مشاكل الشعر المزعجة بالنسبة للنساء، فسوف نقوم بإعداد وتحضير وصفة عشبة القراص، وذلك من خلال إحضار بعض المكونات الطبيعية التي تتمثل فيما يلي:

عدد 10 ملاعق من أوراق القراص المجففة.

سبع ملاعق من زهور اللافندر.

نقوم بإحضار خمس ملاعق من إكليل الجبل.

ست ملاعق فقط من الميرمية.

كوبان كبيران من الماء.

طريقة التحضير

ينبغي علينا أن نقوم بتحضير وصفة القراص بطريقة صحيحة، للحصول على نتائج جيدة ومرضية، وتتمثل طريقة التحضير فيما يلي:

نقوم بإحضار وعاء مناسب.

وبعد ذلك نقوم بوضع جميع المكونات بشكل من التدريج في الوعاء، وهي أوراق القراص وزهور اللافندر وإكليل الجبل والميرمية.

نقوم بإضافة الماء ويوضع الإناء على نار هادئة.

يترك الإناء على نار هادئة لمدة 15 دقيقة فقط وبعد ذلك يتم رفع الإناء من على النار ويترك جانباً.

طريقة الإستخدام

نحرص جيداً على استخدام الوصفة بالطريقة الصحيحة، للحصول على النتائج المرجوة وتتمثل طريقة الاستخدام كالآتي:

بعد أن قمنا بتحضير السائل بالطريقة الصحيحة.

نقوم بغسل الشعر جيداً قبل بدء الإستخدام.

وبعد ذلك نقوم بتطبيق السائل مباشرة على فروة الرأس.

تدليك الفروة برفق باستخدام غسول القراص.

يترك الغسول على فروة الرأس لمدة 10 دقائق.

نقوم بشطف الرأس جيداً بالماء العادي.

نراعي تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج جيدة