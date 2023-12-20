حدث قادم سينهي البشر.. العرافة العمياء بابا فانغا.. ترعب الجميع بتوقعاتها الدقيقة للعام 2024 وهذا ما ينتظرنا بعد شهر !

انت الان تتابع خبرحدث قادم سينهي البشر.. العرافة العمياء بابا فانغا.. ترعب الجميع بتوقعاتها الدقيقة للعام 2024 وهذا ما ينتظرنا بعد شهر !والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لا شكّ أن تنبؤات العرافة البلغارية العمياء بابا فانجا، رغم ۏڤاتها قبل 27 عاماً، ټثير الجدل كل عام، وفي هذا السياق، نشر تقرير إخباري 5 تنبؤات للعرافة لعام 2024.

وقدمت بابا فانجا العرافة البلغارية العمياء مئات التنبؤات خلال 50 عاماً من نشاطها الحافل، بما في ذلك التنبؤ الدقيق بغرق الغواصة ا الروسية في كورسك عام 2000، وهجمات 11 سبتمبر

وبالتالي فإن أي شيء أكثر جذرية سيكون له نتائج دراماتيكية بالنسبة لنا جميعا..

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