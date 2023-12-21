انت الان تتابع خبر مختص يحذر من نبته شهيرة متوفرة بكل مكان ويكشف في هذه الحالة يكون الكركم واليانسون والمرامية خطر قاتل على حياة الإنسان ! (مٌفاجأة صادمة) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذر المختص في الأعشاب الدكتور خالد الطيب من نبتة شهيرة، وكشف متى يكون الكركم والمرامية والشمر واليانسون خطر على الصحة.

الأعشاب



وقال خلال لقاء له مع برنامج "من.. إلى" المذاع على قناة mbc أنه لابد من معرفة استخدامات الأعشاب وأعراضها الجانبية، ومن يأخذها ومن لا يجب أن يأخذها. لافتا إلى أن هناك العديد من الأبحاث التي توضح ذلك.

نبتة مميتة



وتابع :" بعض الناس يقولون أن الأعشاب إذا ما نفعت لن تضر، ولكن هذا غير صحيح، لأنها قد تضر وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة"، لافتا إلى أن شخص روج للحنظل وأنه مفيد للقولون ورديت عليه قلت :" حرام عليك ياشيخ تذبح الناس، هذه نبته سامة تصلح للبهائم ولكن تسمم الإنسان، وتؤدي إلى الإصابة بإسهالات مميتة وتؤدي إلى الوفاة، لافتا إلى أنه يتم استخدام لب الحنظل لمرض السكر ولكن ليس الثمرة كاملة".

الكركم واليانسون



وأضاف : لابد من معرفة النبتة من كل النواحي وتحديد درجة سميتها، والجزء الطبي منها، فالكركم على سبيل المثال، استخدامه ينتشر في تتبيل الطعام، ولكن بالنسبة للنساء اللاتي لديهن تاريخ إصابة بسرطان الثدي أو المبايض أو الأرحام في العائلة، فالكركم يكون استخدامه ضار لأنه محفز لهرمون الأستروجين وكذلك المرامية والشمر واليانسون.