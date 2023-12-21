انت الان تتابع خبر سر مفجّر: اكتشاف مثير في قبر الشيخ نواف الأحمد الصباح يدهش الكويتيين والخليجيين.. ما الذي يكمن في داخله والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قبر أمير الكويت، حالة من الدهشة انتابت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة لقبر أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، وذلك بسبب تواضع قبر الأمير الراحل، الذي كان عبارة عن كومة من الرمال ومشهد قبر، كُتب عليه "المغفور له الشيخ نواف الأحمد الصباح"، ولم يتم وضع تعريف أو إشارة بأن صاحب القبر هو حاكم دولة الكويت الراحل.

تواضع قبر أمير الكويت، أثار ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أدهشهم تواضع قبر الشيخ نواف الأحمد الصباح، وأكدوا أن شكل قبر الأمير نواف يعطي رسالة للأحياء بنهاية الإنسان، حيث ظهر القبر بدون تجصيص أو زخارف، حتى الورود لم توضع عليه.

علق عادل العازمي على تواضع قبر أمير الكويت فقال: "لا تجصيص ولا ورود ولا زخارف رحمة الله تغشاه."

ورد حمد المعمري قائلًا: " #رسالة_اليوم هذا هو قبر #الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح أمير #الكويت اللهم ارحمه واغفر له واغفر وارحم لأمواتنا من المسلمين والمسلمات وارحمنا برحمتك دنيا وآخرة اذا صرنا إلى ما صاروا اليه، القبر هو نهاية كل إنسان على هذه الدنيا سواءًا كان غني او فقير ولن يحمل معه شيء من الدنيا فلا تتكبر يا ابن ادم في دنياك وتواضع ولا تغتر بالدنيا وأموالك ومنصبك وبمن معك من البشر #مشعل_الاحمد #شعب_الكويت"

قبر أمير الكويت بدون ورود ولا زخارف

أما عمار العباسي فقال: “هذا قبر أمير الكويت لا ورود ولا تجصيص ولا زخارف حيث التواضع والبساطة قبرك قبور عامة المسلمين رحم الله امير الكويت رحمة الله تغشاه”. #الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح"

وعلق نبيل نبيل قائلًا: "هذا قبر امير الکويت رحمة الله عليه مثله مثل اي كويتي ماقالوا يبنوا عليه قبه خضراء ويخلوه مزار تجي الناس تمسحه وتحببه ولا قالوا انه من نطفه طاهره والبقيه عبيد له حتی بعد مماته يجوا يتبرکوا به هذا هو الإسلام الحقيقي الذي ساوى بين الناس في الحياة والممات".

وقال سلامي الوصابي: "إلى مثل هذا المكان سيكون مآلنا.. ذاهبون جميعا نحو المقابر مرغمين شئنا أم أبينا.. القبر بيت كل البشر الأنبياء والصالحين والمؤمنين والطالحين.. الملوك والأمراء والسلاطين والرؤساء والأغنياء والمساكين والفقراء.. هذا قبر نواف الأحمد الصباح أمير الكويت رحمه الله"

أما حسن أبو سنة فعلق قائلًا: "معقولة كدة بكل بساطة ده قبر أمير دولة الكويت... مافيش تشريفة مافيش رخام مفيش زينة مفيش أي علامة أي ميزة أو تميز... خلاص كدة حفرة وتراب؟! آه خلاص هي دي النهاية و(يا ليتني قدمت لحياتي)

القبر أول منازل الآخرة

وقال عاشق تراب ونيل مصر: "القبر اول منازل الاخرة والإسلام نهي عن الإسراف فى بناء القبور وزى ما شفنا قبر أمير الكويت رحمه الله مفيش اي مظهر من مظاهر الدنيا مجرد حفرة فى الأرض لدفن الجثمان وخلاص مش زى ما تفضلتي البهرجة فى البناء لأن الموت هو أكبر وأعظم موعظة للإنسان وله وحشه وغربه اللهم احسن خاتمتنا"

أما أبو عدي فقال: "لا تجصيص ولا ورود ولا زخارف رحمة الله تغشاه. هذا قبر امير الكويت كان بتحكم في اغلى عمله. هل من متعظ اللهم بحسن الخاتمة رحمه الله واسكنه فسيح جناته وغفر له وجعل قبره روضة من رياض الجنة ورزقه الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين"

وقال عمر خالد " لمن المُلك اليوم، كلنا الي الله راجعون. من كلام الكويتيين عنه فا هو حكم وعدل رحمة الله عليك واسكنك جناته وتغاضي عن ذلاتك قبر أمير الكويت"

وعلق رياض الصعري فقال: "لا اله الا الله ولا باقي الا وجه الله قبر امير الكويت نواف الاحمد رحمه الله على مثله تبكي البواكي"