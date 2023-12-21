انت الان تتابع خبر عاجل ولأول مرة.. الأرصاد العمانية تعلن عن حالة الطوارئ وتطلب من الجميع التأهب لما سيحدث خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مع دخول فصل الشتاء تكثر السحب وتكون هناك فرص كبيرة لسقوط الأمطار، لذا يتابع المواطنين أول بأول حالات الطقس، وقد أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن منخفض جوي في طقس السلطنة مما ينتج عنه احتمالية كبيرة في تساقط الأمطار وهذا ما أوضحته الأقمار الصناعية.



أعلنت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار على أجزاء من سلطنة عمان وذلك بسبب استمرار تدفقات السحب بحسب ما رصدته صور الأقمار الصناعية، لذا شددت على ضرورة القيادة بحذر وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، مع ارتداء ملابس ثقيلة خاصة للأطفال،فمثل هذه الظواهر تزداد وجودها خاصة مع انخفاض درجات الحرارة.

قد شهدت البلاد منذ فترة قليلة مثل هذا المنخفض على محافظتي مسندم وشمال الباطنة واستمر من 12 ديسمبر 2023 إلى 17 ديسمبر، ثم رصدت الأقمار مرة آخرى تعرض بعض المحافظات لها مثل ظفار، الوسطى، جنوب الشرقية، حيث ستشهد هذه المحافظات استمرار السحب في تكثيفها مما يؤدي إلى وجود فرصة كبير لسقوط الأمطار.