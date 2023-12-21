انت الان تتابع خبر بامر ملكي..السعودية تفرح جميع المواطنين وتعلن عن زيادة ضخمة في الرواتب ..تعرف على سلم رواتب الموظفين 1445 بعد الزيادة الجديدة في السعودية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتحديد سلم رواتب المتقاعدين الجديد بعد تطبيق الزيادة السنوية التي تمت من قبل مجلس الوزراء السعودي وبموافقة ملكية من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي، حتى أن المؤسسة حريصة على أن يتم إتاحة جميع الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في المواعيد الرسمية، من أجل الحصول عليها من قبل العديد من المستفيدين في المملكة العربية السعودية، وفقًا للسلم التي نكشفه لكم في مقال اليوم.

سلم رواتب المتقاعدين الجديد بعد الزيادة 1445

حددت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية، سلم رواتب المتقاعدين الجديد بعد الزيادة السنوية، وفقًا للنحو التالي:-

يتراوح رواتب المتقاعدين في المرتبة الأولى من 3000 إلى 4890 ريال.

في حين أن المرتبة الثانية يصل راتبها من 3430 إلى 5740 ريال سعودي.

وتحصل المرتبة الرابعة من المتقاعدين على راتب يبدأ من 4530 ريال إلى 7750 ريال.

كما تتراوح رواتب الدرجة الخامسة من 5240 ريال إلى 8950 ريال سعودي.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بعد الزيادة

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالإستعلام عن رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

الذهاب إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ومن ثم يتم إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية الخاصة به.

وعلى الفور يُرجى القيام بالضغط على خدمة الإستعلام.

ليتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالرواتب على الفور.