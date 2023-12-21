اتفرج بالفيديو اجمل مذيعة عربية على قناة الجزيرة تتعرض لموقف محرج مع شاب سعودي مراهق وهي على الهواء مباشرة والقناة تتدخل لانقاذ الموقف!!

انت الان تتابع خبراتفرج الفيديو اجمل مذيعة عربية على قناة الجزيرة تتعرض لموقف محرج مع شاب سعودي مراهق وهي على الهواء مباشرة والقناة تتدخل لانقاذ الموقف!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قامت قناة الجزيرة الفضائية بتهديد متصل من السعودية باتخاذ إجراءات قانونية ضده، بعد أن أعاد الاتصال على أحد برامجها المخصصة لتغطية أحداث مصر وطلب الرضاعة من مقدمة البرنامج.



وأكدت مقدمة البرنامج، منى سلمان، أن القناة ستقوم بمتابعة المتصل قانونياً باستخدام رقم هاتفه الذي ظهر لدى القناة، بعد أن قام بالاتصال مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية من دون أي مقدمات وطلب الرضاعة من المذيعة.

وفي اتصال جديد، قدّم المتصل نفسه على أنه شاعر ومُنتج فني من المنطقة الشرقية بالسعودية باسم "علي الحمدان". وأعلن رغبته في إصدار ديوان صوتي لأحد الشعراء الذين ظهروا على القناة، قبل أن يطلب مرة أخرى الرضاعة من المذيعة قبل أن يتم قطع الاتصال.

وعبّرت المذيعة عن اعتذارها للمشاهدين عن ما حدث خلال حديث المتصل، وأكدت أن القناة لا تتحمل مسؤولية هذا السلوك الخارج عن السياق، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد المتصل باستخدام رقمه الذي ظهر لدى القناة.

يُشير إلى أن الطلب الغريب الذي جاء في اتصالين متتابعين لنفس المذيعة ونفس البرنامج حمل نفس صوت المتصل، ولكن اختلفت طريقة طلب الرضاعة في كل منهما.