انت الان تتابع خبر عيد الكريسماس لن يمر على خير.. ميشال حايك يصعق الجميع بتوقعات مفزعة للغاية..هذا ما سيحدث!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اخر توقعات ميشال حايك العراق اللبناني الذي اشتهر في الفترة الاخيرة ، وذلك مع اقتراب نهاية السنة الجارية وبداية عام جديد ، يرغب الكثير في الحصول علي المعلومات التي يقوم بتقديمها بجانب التوقعات الخاصة بة ، حيث يقوم بتقديم العديد من التوقعات والتي تحدث بالفعل ، خصوصا للأبراج ، ومع بداية العام الجديد 2024 يرغب الكثير من المواطنين في متابعة اخر التوقعات الخاصة بة.

العراف ميشال حايك

ولد ميشال في عام 1967 وذلك في دولة لبنان تعرف بأسم ” بيت شباب ” وبدا في تقديم العديد من التوقعات الخاصة بة وذلك في عام 1958 ، ثم اطلق علية مجموعة من المواطنين اسم نوستراداموس العرب ، وقد ظهر لأول مرة وذلك في احدي الحلقات التفزيونية وقد قام بتقديم بعض التوقعات التي تخص راس السنة لعام 2023 ، وقد توقع بالاحداث التي سوف تحدث في فلطسين في الوقت الحالي ، ويرغب الكثير من المواطنين في معرفة التوقعات التي سوف تحدث في العام الجديد.

توقعات ميشال حايك 2024 للأبراج في راس السنة الميلادية الجديدة

توقع العراف المعروف اللبناني ميشال حايك بسقوط نيزك ضخم وذلك في احدي البلدات التي تتواجد في تركيا ، وحدوث هزات ارضية جديدة وذلك في بداية عام 2024.

توقع ايضا بوجود هزة كبيرة جدا في روسيا وفي اوكرانيا ايضا وذلك سوف يزلزل عرض بوتين ، وسوف تكون هذة الاحداث الروسية في بداية جديدة لمولد شخصية عسكرية روسية جديدة ، وسوف يحدث ذلك ايضا نتيجة لانقلاب عسكري وبالإضافة إلى ذلك توقع بانهيار حلف الناتو 2024.

كما توقع ايضا علي حدوث انتخابات رئاسية داخل جمهورية مصر العربية ، وسوف يتمكن في تولي الحكم رئيس الشعب الحالي المختار من قبل الشعب وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.