انت الان تتابع خبر متواجد بكل منزل وسعره أرخص من الماء.. مشروب شهير يحمي الدماغ والقلب ويقلل مستوي الكوليسترول في الدم !! (تعرف عليه) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يؤدي الطقس البارد إلى تناول المشروبات الساخنة للشعور بالتدفئة والراحة.

كشفت أخصائية التغذية البريطانية الدكتورة باميلا ماسون، عن مشروب دافئ شائع يمكن أن يفيد القلب والعقل، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.



وأشارت: "فنجان الشاي الذي تتناوله يوميًا يحتوي على العديد من الفوائد الصحية.

صحة القلب:

وأوضحت باميلا: "هناك مجموعة من أنواع الشاي يمكن أن تفيد قلبك، سواء اخترت تناول فنجان من الشاي أو منقوعًا عشبيًا مثل الكركديه والبابونج والزنجبيل، كما أنه مليء بمضادات الأكسدة، وقد لا يدرك كثيرون مادة البوليفينول التي يحتوي عليها هذا المشروب، والتي تساهم في تعزيز صحة القلب.

وأشارت: "يحتوي الشاي على مادة البوليفينول المتنوعة التي لها تأثير مضاد للالتهاب، وهي إحدى الطرق التي تساعد على الحماية من أمراض القلب".

واستكملت: " شرب الشاي الأسود والأخضر يمكن أن يساعد في تقليل أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال خفض ضغط الدم والكوليسترول، وتوسيع الشرايين".

كما أن شاي الكركديه له تأثير في خفض ضغط الدم ومن المحتمل أن يخفض نسبة الكوليسترول."

صحة الدماغ:

وأضافت: "الشاي الأسود والأخضر والبابونج يمكن أن يساعد عقلك أيضًا، لذا فهو مفيد لصحة الدماغ والذاكرة وسن الشيخوخة.

بالإضافة إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على مادة Epigallocatechin Gallate (EGCG) التي ثبت أنها تمنع عجز الذاكرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن شاي البابونج له تأثيرات مهدئة تساعد على تقليل القلق.

ويرتبط تناول ثلاثة إلى أربعة أكواب من الشاي الأسود يوميًا بصحة القلب والدماغ.