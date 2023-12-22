انت الان تتابع خبر جريمة مروعة تهز الأردن وتبكي قلوب الأردنيين.. لن تستطيعوا تخيل ما حدث والذي لم يتوقع أحد حصوله ! (تفاصيل مُحزنة) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هزت جريمة قتل مزدوجة المجتمع الأردني بعد أن راح ضحيتها رجل مسن وسيدة ثلاثينية في أقل من 24 ساعة، وقد نفذها شاب ثلاثيني لأسباب ما زالت مجهولة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي إن قوة أمنية من البحث الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على مرتكب جريمتي قتل وقعتا يوم السبت الماضي في منطقتي لواء وادي السير ولواء عين الباشا بالعاصمة الأردنية عمّان.

ارتباك الضحية



وفي تفاصيل الجريمة الأولى، فقد ورد فجر السبت بلاغ بتعرض مالك أحد المحال التجارية في لواء وادي السير في عمان للإصابة بعيار ناري أثناء وجوده داخل محله من قبل شخص مجهول. وما لبث أن فارق المسن الحياة فور وصوله إلى المستشفى، وفُتح تحقيق في الحادثة.

ورصدت كاميرات المراقبة الموجودة داخل المحل دخول مطلق النار إلى المحل، حيث بانت بوضوح على وجه مالك المحل علامات القلق والريبة وطلب من أحد الأشخاص البقاء معه داخل المحل لشكه بالشخص الذي دخل للتو.

المجرم ذهب إلى الثلاجة وأحضر معه علبة عصير، ليشتت الانتباه وعلى الفور أخرج مسدسه الذي خذله في المرة الأولى، وبعدها أطلق الرصاص على صاحب المحل ليرديه قتيلاً على الفور.

الأجهزة الأمنية عممت صورة المجرم وبدأ البحث عنه من قبل الجميع. ولكن في صباح اليوم الثاني تعرّضت إحدى السيدات في منطقة لواء عين الباشا لإطلاق النار من قبل أحد الأشخاص الذي تبيّن أنّه ذات الشخص مرتكب الجريمة السابقة وما لبثت أيضاً أن فارقت الحياة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه من خلال التحقيقات تم تحديد هوية مطلق النار وبالبحث عنه جرى تحديد موقعه في منطقة الرميمين وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معه.

هذا وأكد مصدر أمني لـ"العربية.نت" أن التحقيقات متواصلة مع المجرم، وعليه عدد من القيود الجرمية ولكنها لم تكن من النوع الخطر ولم تكن كثيرة.

ورجح المصدر أن يتم توجه تهمة القتل العمد مكرر مرتين للمجرم، وعقوبتها في القانون الأردني هي الإعدام.