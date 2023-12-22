انت الان تتابع خبر "دولة اجنبية تتدخل وتدمر كل شيء "..ليلى عبد اللطيف تخرج بتوقعات مفزعه وتفجر مفاجأة مدوية بشان ما سيحدث في السودان الايام المقبلة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصبح الجميع ينتظر على أحر من الجمر توقعات العرافة الللبنانية ليلى عبد اللطيف الجديدة بعد تحقق توقعاتها باندلاع حرب دامية في السودان.

ليلى عبد اللطيف قالت في حلقة خاصة عن المشهد السوداني "أرى إن السودان مقبلة على أحداث خطيرة وباتت قريبة على شفير حرب مقبلة وقاسية" وأثار هذا الحديث الكثير من الجماهير العربية وبالأخص السودان.



وأضافت الفلكية ليلى عبد اللطيف "سيناريو احداث ليبيا والعراق يتكرر في السودان خلال المرحلة وارى السودان يدخل الى المجهول المظلم نفق مليء بالأحداث الكبيرة الكارثية" وهذه الحرب نتيجة لخلافات على السلطة. .

وفي توقعات جديدة صدمت السودانيين بتوقعاتها حيث توقتع تدخل دول أجنبية في الحرب السودانية وتوسع المواجهات في مدن أخرى.

ودائماً تثير الفلكية اللبنانية الشهيرة الجدل في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة تتحقق في بعض الأحيان.