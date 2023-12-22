اكتشاف ساحر: النبتة العجيبة التي تحمي كبدك وتقضي على سرطانك وقرحة معدتك في وقت قياسي، كنز رباني ينقذ حياتك!

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الرياض - روايدا بن عباس - البقدونس هو عبارة عن نبات عشبيّ، ويعرف علميّاً باسم (Petroselinum crispum)، وهو نبات ثنائيّ الحول ينتمي إلى الفصيلة الخيميّة، ويُستعمل البقدونس كغذاء وتُزيّن به أطباق الطّعام، كما أنّه يُستعمل كنوع من التّوابل لإضافة النّكهات على الأطعمة.

يتميّز البقدونس برائحته الطيّبة،ويتم استعمال زيت بذور البقدونس كمادّة عطريّة في الصّابون وبعض المواد التجميليّة والعطور،ويرجع أصل هذا النّبات إلى دول حوض البحر الأبيض المتوسّط، لكنّه يُزرع الآن في جميع أنحاء العالم، وتستعمل منه الأوراق، والجذور، والبذور، والزّيت المستخلص منها كأجزاء علاجيّة، حيث إنّه يُستعمل من قبل الكثيرين في العلاج، وذلك لما يحتويه من مكونات فعّالة وخصائص علاجيّةـ في هذا المقال حديث عن الفوائد الصحيّة والاستخدامات العلاجية لأوراق البقدونس التي المتناوَلة عادة في الحمية.

فوائد البقدونس

من فوائد البقدونس المتعدّدة ما يأتي: يستعمل البقدونس لعلاج التهابات المسالك البوليّة، ولعلاج حصى الكلى والمثانة، وهو يحتوي على مواد تُحفّز إدرار البول، ولذلك يساعد في التّخلص من البكتيريا والحصوات.

يحتوي البقدونس على مركبات عديدة لها نشاط مضاد للأكسدة، وقد وجدت الدّراسات أنّه يرفع من مستوى الجسم في مقاومة الأكسدة.

وجدت الدّراسات التي أُجريت على حيوانات التّجارب قدرة للبقدونس على تحسين سكّر الدّم في حالات السكّري، وخفض الأضرار التأكسديّة التي ترافقه، بما فيها سُميّة الكبد،وفي إحدى الدّراسات التي أُجريت على جرذان التّجارب المصابة بمرض السكّري المُحفَّز بالستريبتوزوتوسين، وجد لمستخلص البقدونس أثراً واقياً لخلايا الكبد مُماثلاً لدواء خافض للسكّر (Glibornuride) ضدّ سُميّة خلايا الكبد التي تُصاحب مرض السكّري.

يمكن أن يلعب البقدونس دوراً في محاربة السّرطان، فقد وُجِد لمادة الأبيجينين (Apigenin) المستخلصة منه قدرة على كبح خلايا سرطان الرّئة، والقولون، والثّدي، والبروستاتا، والدّماغ، والجلد، واللّسان، واللّوكيميا.

وجد لمادة الأبيجينين الموجودة في البقدونس دوراً في مقاومة الحالة الالتهابيّة في الجسم.

وجد لمادة الأبيجينين الموجودة في البقدونس دوراً في منع التصاق الخلايا بالكوليسترول السّيء، والتي تعتبر من ميكانيكيّات بداية تصلّب الشّرايين، كما يعمل الأبيجينين والكوزموسين (cosmosiin) على منع الصّفائح الدمويّة من التّراكم، ممّا قد يساعد على خفض أمراض القلب.

وجدت الدّراسات التي أُجرِيت على حيوانات التّجارب قدرةً لمستخلصات البقدونس في تحسين حالات القرحة.

وجد لمستخلصات البقدونس دوراً في منع تقلّصات الجزء الدقّاق (Ileum) من الأمعاء الدّقيقة في حيوانات التّجارب، ممّا قد يُفسّر استعمال البقدونس في الطبّ الشعبيّ لعلاج تقلّصات الأمعاء والإسهال. وجد للبقدونس دوراً في خفض الضّغط عند حيوانات التّجارب.

وجدت إحدى الدّراسات قدرة البقدونس على خفض مستوى حمض اليوريك في جرذان التّجارب المُصابة بارتفاع حمض اليوريك في الدّم دون أن يخفض منه في الجرذان غير المصابة، وذلك إذا تمّ تناوله بجرعة 5 جم لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميّاً مدّة أسبوعين.

يعمل البقدونس كمضاد بكتيريّ.

يؤثر زيت البقدونس الأساسي على عمل جهاز المناعة بكبح بعض استجاباته، ممّا قد يفسر استعماله في الطبّ الشعبيّ في علاج الحساسيّات، وأمراض المناعة الذاتيّة، والالتهابات المُزمنة.

وُجِد لمستخلص البقدونس دوراً في استعادة النّشاط الإستروجينيّ في الجسم بدرجات قريبة من فول الصّويا، ويؤثر نقص الإستروجين الذي يحدث عند سن اليأس على العديد من الجوانب الصحيّة، مثل هشاشة العظام، وارتفاع كوليسترول الدّم، وبعض أعراض انقطاع الطّمث مثل الهبّات السّاخنة، والاكتئاب.

يحارب البقدونس فقر الدّم.

قد يكون للبقدونس تأثيرات واقية لخلايا الكبد.

يمكن أن يوجد تأثير إيجابيّ للبقدونس في حالات اضطرابات الحيض، لما له من تأثيرات مُحفّزة للرّحم.

يمكن أن يُحسّن البقدونس من حالات الرّبو والكحة.

يمكن أن يساعد البقدونس في حالات الاستسقاء (Edema) أو ما يعني انتفاخ عضو أو نسيج بسبب تجمع السّوائل.

يوجد للبقدونس خصائص تخديريّة.