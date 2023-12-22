انت الان تتابع خبر توقعات صادمة وغير مسبوقة: الفلكي ميشال حايك يكشف عن تنبؤات مروعة للأسبوع المقبل، لن تصدقوا قسوتها! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صعق الفلكي اللبناني الشهير ميشال حايك الجميع بنبوءة مخيفة توقع حدوثها في الاشهر المتبقية من العام2023.وقال “حايك” عبر برنامج “كتير هالقد” مع هشام حداد عبر “ام تي في “بأننا سنشهد هزات أرضية على خطوط جديدة.”

ولفت ميشال حايك إلى أن “المعادلات المرتبطة بالزلازل ستتغيّر، والحديث عن تنفس الأرض بعد زلزال تركيا مجرد كلام و”هذا جرس إنذار”.

واستدرك المنجم البناني الذي عرف بتنبؤاته التي صدف تحقق بعضها: “سنشهد هزات في البرّ والبحر في منطقتنا، لا يُشبه البعض منها ما حصل سابقاً وستكون مفاعيلها أكبر.”

وتابع حايك أنّه رأى، إلى حين وصوله لتصوير الحلقة، أنّ المنطقة ستشهد 31 هزّة أرضية، إضافة إلى ما أسماه “هزّة في أفق العالم الهولندي الشخصي” دون أن يشير إلى المقصود بكلامه.

وقال إنها “ستؤثر على أماكن بعيدة وستكون ارتدادات الهزّات قوية، وهزّات صغيرة (رح تعمل العمايل)” في إشارة إلى كوارث قادمة.

وأعرب حايك عن اعتقاده بأن العالم سيشهد عوامل “ختيرة الكوكب” وظواهر طبيعية غريبة، كظهور نوع جديد من الشتاء لم نشهده من قبل على أيام طويلة وتساقطه على شكل حبال وحجارة، فيضانات، كسوف وخسوف متسارعة، سقوط أجسام من الفضاء، فالكوكب يجدد نفسه بنفسه وكأنه يخلق من جديد.

وتأتي هذه التوقعات بعد أن صدقت وتحقّقت أغلب توقعاته التي قالها في ليلة عيد رأس السنة عبر شاشة MTV.