انت الان تتابع خبر بعد ظهور متحور كورونا الجديد.. الصحة السعودية تطلق تحذيرات عاجلة لجميع المواطنيين والمقيمين في المملكة.. ماذا يحدث؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكد مصدر في وزارة الصحة السعودية أن ما يعرف بـ متحور "J.N.1" الذي جرى رصد سرعة انتشاره محلياً، ليس مرضاً جديداً، إنما عبارة عن سلالة فرعية من فيروس كورونا، ضمن قائمة المتحورات الطويلة.

وأوضح أن متحور كوفيد "J.N.1" يعد سريع الانتشار مثل بقية المتحورات الفرعية، ولم تظهر أي إشارات عن ارتفاع في شدته أو حتى مدى مقاومته للقاحات.

وكشفت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية" في بيان عبر حسابها على منصة إكس، رصد سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، وأنه لم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة، مؤكدة عدم وجود ما يثير القلق.



ففي حين بدأ في التصاعد في عدد من بلدان العالم بسرعة عالية، أكدت هيئة الصحة السعودية أنه لا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد.

وأشار المصدر نفسه، أن مختبرات هيئة الصحة العامة "وقاية" تجري فحصاً خاصاً بـ التسلسل الجيني لعينات كوفيد -19 باستمرار، ما يساعد في رصد أي أنماط أو متحورات جديدة، لافتاً إلى أن المتحورات الفرعية من سلالة "كوفيد" أمر معتاد ومتكرر، إذ تكون سريعة الانتشار لكن ليست بضراوة السلالات التي ظهرت بداية الجائحة.

وحول التوصيات بشأن التعامل مع المتحور الجديد، شدد على أهمية الوقاية التنفسية في موسم الشتاء وأهمية الحصول على التحصينات الخاصة مثل تحصين الانفلونزا وتحصين كوفيد المطور.



ينشط في موسم الشتاء

من جهته أكد طارق الأزرقي، استشاري الأمراض المعدية، أن هذه الفيروسات تنشط في موسم الشتاء وأشار إلى أن المتحور الجديد يعد ضمن سلالة المتحورات السابقة، وبين أن كورونا أفرزت العديد من المتحورات على غرار: ألفا وبيتا ودلتا، فيما كان آخرها أوميكرون الذي استمر في الظهور منذ عام ٢٠٢١م.

وأضاف أن المتحور الجديد jn1 يعد من ضمن سلالات الأوميكرون، عبارة عن طفرات جينية تحدث في البروتين الشوكي.

كما أضاف أن ظهور طفرات جديدة لهذا البروتين قد تؤدي إلى إصابة البشر بهذا الفيروس لكون التطعيمات السابقة تعتمد على تطعيم "s" الشوكي فإذا ظهر متحور جديد فإن اللقاحات لا تعطي مناعة كاملة، وإنما قد تحدث إصابات بسبب وجود طفرات جديدة