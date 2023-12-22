انت الان تتابع خبر تسجيل مرعب يهز كيان الأردن: جريمة قتل لرجل مسن تم توثيقها بواسطة كاميرا مراقبة، كل التفاصيل المرعبة تكشف والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وثق مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، لحظة ارتكاب جريمة قتل بمنطقة عين الباشا بالأردن.

وأقدم الجاني بقتل رجل مسن في أحد المحال التجارية بمنطقة لواء وادي السير في عمان، يوم السبت الماضي، حيث أطلق الأعيرة النارية على الضحية، وعلى إثرها وافته المنية.

ولم يمر ساعات قليلة على جريمته الأولى، قام الجاني في اليوم التالي، بإطلاق النار على سيدة في منطقة لواء عين الباشا.

وأثبتت التحقيقات أن مرتكب الجريمتين هو نفس الشخص.